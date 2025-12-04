把握放晴回暖好天氣 「下一波濕冷」馬上跟進！

週末回暖放晴之後，下一波濕冷天氣馬上跟進。（示意圖／Pixabay）





中央氣象署指出，受到東北季風持續影響，明（5日）北部持續涼冷，低溫可能下探14度，週六（6日）、週日（7日）東北季風減弱氣溫回升，除北部、東半部等迎風面或山區有零星短暫雨，全台各地大致多雲到晴，但是週一開始又會有一波東北季風南下，天氣又會轉為濕冷。

中央氣象署預測，5日各地低溫14～19度，高溫20～26度；6日、7日各地低溫15度～20度，高溫22度～28度，週休假期氣溫明顯回升。

週一（8日）、週二（9日），東北季風再增強，氣溫再度轉為涼冷，而且迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，週三起東北季風減弱，除迎風面或山區有零星短暫雨之外，全台各地又會恢復為多雲到晴的天氣。

氣象專家吳聖宇也預測，下週會有2波較強的東北季風南下，分別是8日～9日會有一波較弱東北風南下，以及12日～14日較強的東北季風南下，但目前的預報，暫時還是沒有看到特別強的冷空氣要南下的情況，後續變化還要再觀察。

天氣風險公司也預測，下週六的東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，但是達到大陸冷氣團等級機會仍低。

