把握早鳥與雙汰舊優惠 新北電動機車補助最高39600元

▲單筆申請電動機車最高補助金額可達三萬九千六百元呼籲市民把握機會響應綠色運輸。（圖：新北環保局提供）

新北市環保局今（三十一）日公告一一五年電動機車補助方案，延續補助汰舊一至五期燃油機車換購電動機車最高補助一萬元，另提供「早鳥」一萬元及「雙汰舊」九千元（須汰除二輛老舊機車並新購一輛電動機車）補助；若搭配經濟部七千元補助及環境部三千三百元獎勵金，採取「雙汰舊」方案，還可領取二份車體回收獎勵金，單筆申請最高補助金額可達三萬九千六百元，換車市民把握機會響應綠色運輸。

環保局長程大維表示，新北市一一四年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及設籍數均居六都第一。為減少移動污染源並兼顧民眾多元用車習慣，一一五年提供全面加碼方案，其中「早鳥加碼補助」由九千元提高至一萬元（限量四千五百名）；「雙汰舊加碼」由六千元提高至九千元（限量一千名）。

各類補助金額，新購電動機車新北市最高補助四千元（限額七千名）；換購電動機車最高補助一萬元（限額八千名）；一至三期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助四千元（不限名額至預算用罄）。另為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，均額外加碼一萬元，且不限額。

環保局提醒，申請者須為新北市民，購買電動機車時已設籍新北市滿一年；向新北經銷商新購電動機車發票日期須為一一五年一月一日（含當日）後，且汰舊燃油機車車籍須為新北市，符合資格者均可追溯辦理，鼓勵持有十年以上燃油機車市民把握機會，名額有限預算用罄為止。相關資訊可至「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」（https://motor.ntpc.gov.tw/）查詢。