把握明日好天氣！下週新冷氣團強襲5天 降溫趨勢一圖看

[Newtalk新聞] 這波強烈冷氣團總會要減弱了！氣象署表示，明(4)天白天起會回溫，算是未來一週較舒適、回暖的日子，但很快下週又會有另一波強烈冷氣團南下，氣溫將逐日下降，5、6日為濕冷，北部和東半部水氣增加；7日到10日轉乾冷，將是該冷氣團影響最大的時間點，北台灣低溫剩10度。

氣象署表示，明天白天起會回溫，算是未來一週較舒適、回暖的日子，但是今天入夜和明天清晨仍有輻射冷卻效應影響，氣象署持續發布低溫特報，今晚到明天上午，新北到苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫。

下週有另一波強烈大陸冷氣團南下。5、6日冷氣團逐漸靠近，氣溫開始下降，且帶來一些水氣，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

7日起強烈大陸冷氣團開始影響台灣，各地轉乾冷，預計9日會稍微減弱，但是因乾冷天氣，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，北部白天溫度可緩慢回到18度到19度，中部約21度到22度，南部24度到25度。

