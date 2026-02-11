把握春節連假衝一波！埔心牧場：2月23日休園重整，暫時向大家道別
記者李鴻典／綜合報導
把握春節連假衝一波！埔心牧場今（11）天發出公告表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。
埔心牧場說，埔心牧場七十年來陪伴你我，一代又一代的成長，無數家庭在牧場留下笑聲、回憶，以及最純真的時光。
為了提供更完善的服務，將於 2026 年 2 月 23 日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。春節期間，埔心牧場依然歡迎您闔家蒞臨，把握機會一起共度美好的時刻。
埔心牧場表示，暫別，心中難免不捨，卻也相信，此刻的轉折，將會帶來下次更美好的重逢。謝謝您，曾經來過。也歡迎您再次蒞臨，相遇在這片單純而美好的牧場。
對於突然暫停營運一事，埔心牧場營運總監蘇文伯說明，埔心牧場已營運多年，因此決定在春節連假結束後，讓園區進入一段時間的休息與整理。這是內部的階段性調整，希望能利用這段時間進行環境保養。
休園會影響到員工的生計嗎？公司如何安置人員？蘇文伯對此表示，公司完全依照相關勞動法令辦理。我們已經與員工溝通，會確保每一位同仁的合法權益都得到保障，並提供必要協助。
至於未來營運規劃方向，蘇文伯說，未來牧場會重新規劃，以新的面貌重新與大家見面，目前尚未明確，待明確後會再另行公告。
