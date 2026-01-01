把握時間！北捷「余家昶悼念牆」1/2中午撤下 將送至告別式現場布置

去年1219北捷隨機傷人事件中，捨己救人的英雄余家昶告別式將在1/3舉行。北捷也宣布台北車站B1層的悼念牆，僅開放到2日中午，當天下午將由告別式籌辦單位將現場的留言貼和花束運載到會場進行布置，因此有民眾趕在元旦休假這天前來緬懷。

謝謝擋刀英雄！ 民眾把握元旦休假悼念余家昶

擺上花束心理默念，有人雙手合十，位在北捷台北車站B1層的悼念牆，是為紀念1219北捷隨機傷人事件中見義勇為的英雄余家昶。不過北捷宣布，為了配合余先生告別式的籌辦單位，因此獻花與留言只開放到2號中午12點為止。不少民眾趕來表達心意，除了親筆一字一句寫下緬懷的話，現場也有QR碼可掃描寫線上留言，而線上留言將持續開放到告別式結束！

悼念牆的卡片與花束，將送至余家昶告別式現場布置。圖／台視新聞

北捷表示，這段期間的緬懷留言貼或卡片，車站人員每天都在收班後取下，共計會製作約590張A4紙卡，會連同花束在2號下午由葬儀公司運載到余家昶告別式的現場布置；至於悼念牆現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由北捷代為銷毀。

專案小組排除張文曾受霸凌 聚焦「家庭因素」

另外專案小組日前針對凶嫌張文的人際關係進行地毯式蒐證，初步偵查的報告也完成，專案人員認為張文在就學、服役、工作等方面應沒有受過霸凌等情事，研判是家庭因素，自我期許壓力高卻無法達到，才演變成整起事件！

而針對余家昶的告別式，家屬希望低調、保有隱私。儘管拆除這面悼念牆，余家昶英勇無懼的行為也將永存世人心中。

