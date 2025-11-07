把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警

台北市 / 綜合報導

今年第26號颱風鳳凰，預估最快7日晚上，就會發展成中颱，且它的暴風半徑持續擴大，可能達到300公里以上。氣象署表示，下週一起，北部、東半部雨勢就會變得明顯，而且可能發布海上警報。氣象專家也說，11月還有這麼強勁的颱風非常罕見，尤其從預估路徑來看，可能從西半部登陸台灣後，通過中央山脈，再從東部出海，過去幾乎沒有類似個案。

進到花蓮光復鄉，能發現上回洪災後，12個村辦公室，裝上全新廣播系統，就是為了確保災害發生，居民能接收警報，尤其接著得面對步步逼近的鳳凰颱風，中央氣象署預報員曾昭誠說：「(颱風)通過菲律賓之後，進到南海會開始慢慢的北轉，然後轉向台灣的附近，預計禮拜二前後會是影響台灣最明顯的時候。」

氣象署表示，週日起風開始增強，週一時北部東部，會出現明顯降雨，至於「鳳凰」怎麼走，以歐洲跟美國模式來看，認為會先經過呂宋島，也就是巴士海峽附近，接著轉彎北上，有機會撲向台灣，氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」

專家表示進入11月，竟還有這「罕見颱風」，包含等級接近強颱，且1950到2024年間，11月平均侵台颱風數，1年僅0.3個，曾登陸台灣的也只有6到7個，其中幾乎沒有從西岸登陸，橫越中央山脈後，再從東部或東北部出海的個案，氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」

氣象署預估，最快週一發海警週二陸警，若颱風再增強，也不排除雙警報齊發，尤其週二週三，東北季風影響大，東台灣雨量多，色塊幾乎紫到發白，這波颱風威力恐怕不容小覷。

