把握曖昧黃金期限！戀愛「3的法則」曝光 超過這時間沒交往恐變朋友

你聽過愛情「3的法則」嗎？據《TRILL》報導指出，在愛情中的里程碑，通常會出現在跟「3」有關的時間段，比如說第3次約會、30天或是3個月。另外，男性普遍認為，如果單獨跟女生出去3次，對方不介意的話，他們就會表白。

據日本媒體《TRILL》報導指出，目前針對100名20歲以上的單身男性進行調查，了解他們跟對象從相識到成為戀愛關係的時間，結果發現如果曖昧關係超過3個月，發展成為交往關係的機率會大幅下降，也就是說，如果超過3個月2人的關係仍然沒有改變，那麼與其期待進一步發展，不如把對方視為單純的朋友關係會比較恰當。

另外，報導指出，如果想要脫單，就要把3個月當成目標，並制定戀愛策略。如果能夠在兩人第三次約會時就表白，戀情成功的機率更高。舉例來說若一對男女在相親活動中相識，每天透過電話或訊息聯絡3次，第一次晚餐約下班一起吃晚餐，可以了解對方性格；第二次約會可以一起購物，或是做休閒娛樂；第三次約會時可以營造告白情境、主動採取行動，如果告白沒有成功，就利用3個月的期限，等第三個月時再次告白促成戀情。

不過，上述只是舉例，實際情況還是會因人而異，但是調查發現，一旦已經出社會，多數人會在第3次約會就決定是否要交往，對時間有限的上班族而言，只要對對方有基礎了解，選擇交往之後再「更深入的認識對方」，也是一種辦法。不過，不論在曖昧階段要觀望對方，還是要主動升溫，都應該要把握3個月的黃金時間，才是最理想的做法。



