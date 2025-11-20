把握最佳賞花期限 上傳合照再送泡湯券
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】秋冬交替之際，正是泡湯暖身、露營觀星的最佳季節，中市府觀光旅遊局推薦一系列旅遊好去處，邀請民眾暫別塵囂走入山林、浸潤暖湯，在宜人景色中深度體驗最療癒的山城魅力。除此之外，快把握「2025台中國際花毯節」最佳賞花期限，11月24日至28日期間，上傳照片到「大玩台中」FB粉絲團指定貼文，就可免費獲得泡湯券！白天徜徉繽紛花海、傍晚沈浸於暖泉中，夜宿滿天星斗下的露營場，享受身心舒緩的完美旅程。
▲台中合法露營場。
觀旅局長陳美秀表示，台中擁有四大溫泉區，不論是坐擁群山環繞壯麗景緻的谷關溫泉區、藏於森林環境清幽的東勢林場溫泉，或是交通便利具時尚風格的烏日及大坑溫泉區，溫泉水質滑潤各具特色、溫暖舒心，非常適合旅人徹底放鬆身心。此外，台中有23處合法營地，提供安全又愜意的露營環境，想遠離塵囂、親近自然，或與家人好友共享戶外樂趣，台中都是旅遊的理想選擇。
陳美秀指出，適逢新社花海暨台中國際花毯節美景盛放，活動自開幕後吸引大量遊客造訪，隨著花期即將進入尾聲，邀請民眾多利用平日蒞臨會場參觀，把握最佳賞花期限，還可參加平日限定活動，11月24日至11月28日期間入園遊客只要追蹤「大玩台中」臉書粉絲團，並於指定貼文上傳與花毯節合照的美照一張，即可至活動服務台兌換「台中泡湯券」一張(每人限領一張)，每日下午2:00開始限量發送100張，體驗台中各溫泉旅館優質好湯，數量有限送完為止，邀請遊客賞花後，順遊溫泉區享受療癒的泡湯時光。
觀旅局提醒，冬季是泡湯與露營的熱門時節，民眾無論安排泡湯或戶外住宿，都務必將安全放在首位。泡湯時應選擇領有「合法溫泉標章」及「旅宿業登記證」的場所，由市府依法針對溫泉水權、泉質檢測、營業衛生及公共安全等項目嚴格把關，才能保障泡湯品質與旅遊安全，泡湯前並應留意身體狀況及遵守使用溫泉的安全衛生注意事項；規劃露營活動時，也請選擇合法營區並留意天氣、溫度與營帳固定情形，夜間使用炊具與取暖設備時務必保持通風、避免一氧化碳中毒，同時妥善管理火源與用電設備，降低意外風險。
觀旅局表示，歡迎民眾把握花毯節賞花時機，順遊各溫泉區泡湯暖心與享受露營樂趣，一起體驗台中多元又安心的冬季魅力。
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 小時前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黑鑽卡會員福利再加碼 好市多推泰國度假村住宿優惠
好市多近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）攜手合作，推出黑鑽卡會員專屬的豪華Villa住宿優惠方案，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引發熱烈討論，不少會員看到優惠內容後直接改變原訂的旅遊計畫。品觀點 ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 1 天前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 9 小時前
〈中華旅遊〉春節暢遊 山上人家觀雲賞櫻
記者林怡孜∕台南報導 春節假期即將到來，正是安排親山賞花、感受森林芬多…中華日報 ・ 1 天前
馬管處推廣徒步旅遊 鼓勵旅客深入探索馬祖 (圖)
馬祖國家風景區管理處18日表示，推行淨行計畫開發了遍及全縣4鄉5島的徒步旅遊路線，盼旅客到馬祖，以徒步深入探索島嶼自然生態、戰地歷史與人文風情。圖為民眾在東莒島徒步旅遊。中央社 ・ 1 天前
胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相
台灣首架迪士尼聯名彩繪機亮相，以《動物方城市》角色打造專屬外觀，機身到機上用品均充滿巧思設計！此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示業者積極搶攻年底旅運旺季商機。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源
泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 小時前
茨城秋季魅力全面綻放 新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】茨城縣以豐富的秋季風情與深厚的人文底蘊，每到11月總能以獨特景緻吸引旅人前互傳媒 ・ 23 小時前
亮點台中再添光彩 多處景點入選臺灣觀光100亮點
交通部觀光署公布第2屆「觀光亮點獎」入選名單，台中市多處景點榮獲肯定，入列2026～2027年「台灣觀光100亮點」，入選景點包括國立自然科學博物館、武陵農場、福壽山農場、雪霸國家公園臺灣櫻花鉤吻鮭生中廣新聞網 ・ 17 小時前