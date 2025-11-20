把握最佳賞花期限 上傳合照再送泡湯券

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】秋冬交替之際，正是泡湯暖身、露營觀星的最佳季節，中市府觀光旅遊局推薦一系列旅遊好去處，邀請民眾暫別塵囂走入山林、浸潤暖湯，在宜人景色中深度體驗最療癒的山城魅力。除此之外，快把握「2025台中國際花毯節」最佳賞花期限，11月24日至28日期間，上傳照片到「大玩台中」FB粉絲團指定貼文，就可免費獲得泡湯券！白天徜徉繽紛花海、傍晚沈浸於暖泉中，夜宿滿天星斗下的露營場，享受身心舒緩的完美旅程。

▲台中合法露營場。

觀旅局長陳美秀表示，台中擁有四大溫泉區，不論是坐擁群山環繞壯麗景緻的谷關溫泉區、藏於森林環境清幽的東勢林場溫泉，或是交通便利具時尚風格的烏日及大坑溫泉區，溫泉水質滑潤各具特色、溫暖舒心，非常適合旅人徹底放鬆身心。此外，台中有23處合法營地，提供安全又愜意的露營環境，想遠離塵囂、親近自然，或與家人好友共享戶外樂趣，台中都是旅遊的理想選擇。

陳美秀指出，適逢新社花海暨台中國際花毯節美景盛放，活動自開幕後吸引大量遊客造訪，隨著花期即將進入尾聲，邀請民眾多利用平日蒞臨會場參觀，把握最佳賞花期限，還可參加平日限定活動，11月24日至11月28日期間入園遊客只要追蹤「大玩台中」臉書粉絲團，並於指定貼文上傳與花毯節合照的美照一張，即可至活動服務台兌換「台中泡湯券」一張(每人限領一張)，每日下午2:00開始限量發送100張，體驗台中各溫泉旅館優質好湯，數量有限送完為止，邀請遊客賞花後，順遊溫泉區享受療癒的泡湯時光。

觀旅局提醒，冬季是泡湯與露營的熱門時節，民眾無論安排泡湯或戶外住宿，都務必將安全放在首位。泡湯時應選擇領有「合法溫泉標章」及「旅宿業登記證」的場所，由市府依法針對溫泉水權、泉質檢測、營業衛生及公共安全等項目嚴格把關，才能保障泡湯品質與旅遊安全，泡湯前並應留意身體狀況及遵守使用溫泉的安全衛生注意事項；規劃露營活動時，也請選擇合法營區並留意天氣、溫度與營帳固定情形，夜間使用炊具與取暖設備時務必保持通風、避免一氧化碳中毒，同時妥善管理火源與用電設備，降低意外風險。

觀旅局表示，歡迎民眾把握花毯節賞花時機，順遊各溫泉區泡湯暖心與享受露營樂趣，一起體驗台中多元又安心的冬季魅力。