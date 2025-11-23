把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」

今晚東北季風增強，北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」。（本刊資料照）

今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。

根據中央氣象署資訊，今天（24日）白天，水氣較少，天氣大多為多雲到晴，基隆北海岸會有局部短暫降雨。隨著傍晚後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區將轉為局部短暫降雨，花東及恆春半島也可能會有零星降雨。雨勢會隨著夜晚逐漸擴大，桃竹苗一帶也有局部短暫降雨的可能。

把握好天氣 今晚北台灣降溫

氣溫方面，白天大致溫暖舒適，各地高溫預計約在26至29度之間，低溫則約在16至21度。晚間隨著東北季風增強，天氣會逐漸轉涼，中南部地區要特別注意日夜溫差大，早出晚歸時記得適時添衣以免著涼。

好天氣沒有太久，今晚東北季風增強，北台灣開始整天濕冷。（翻攝氣象署臉書）

氣象專家吳德榮今日在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄中表示，今晨台灣最低氣溫出現在新竹關西，為 13.1度，各地平地普遍落在15、16度左右。目前菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海面可見零星降水回波，但各地尚無降雨，台南則出現濃霧。

吳德榮指出，昨晚8時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼，不過今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降；各地區氣溫介於15度至32度間。

直至明（25日）乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，週三（26日）「東北季風」減弱，各地晴朗穩定。但緊接著週四（27日）東北季風再次增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。

