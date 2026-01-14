把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」

下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。

下一波強烈冷空氣即將在下周報到。（示意圖／中天新聞）

吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今（14）日清晨因為雲量少、輻射冷卻作用明顯，西半部從北到南仍普遍出現顯著低溫。吳聖宇表示，今天最低溫出現在新竹關西的4.9度，其次是苗栗造橋5.5度。台北站今天清晨最低溫為15.9度，在盆地內風力較強、風向偏東的情況下，並未出現明顯的輻射冷卻低溫。

吳聖宇說明，白天起帶來冷空氣的大陸地面高壓出海往日本附近移動，台灣附近的風向逐漸轉偏東風，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到周六左右，雖然蒙古及華北地區未來兩三天仍會有新的冷高壓逐漸建立並向東發展，但短時間內還不會南下影響台灣。

吳聖宇指出，由於偏東風加上環境整體較偏乾，到周六前台灣附近的天氣應該大致穩定，周五、周六東半部降雨機會略為增多，但仍較為局部性，西半部則持續以多雲到晴的天氣為主。

今日清晨因為雲量少、輻射冷卻作用明顯，西半部從北到南仍普遍出現顯著低溫。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，直到周六白天各地溫度將逐步回升。北部及東北部白天高溫可達22至24度以上，中部與花東地區約24至27度，南部高溫可能到26至28度或以上。不過夜晚與清晨仍易出現輻射冷卻，空曠地區溫度偏低，尤其是西半部空曠地區仍可能出現10度以下的低溫，日夜溫差明顯。

至於下一波冷空氣，吳聖宇表示，預計自周日開始逐漸南下，周日至下周一僅是冷空氣前緣影響，真正較強的冷空氣要到下周二（20日）才會明顯影響台灣，並且一路持續到下周五（23日），下周三到下周五將是冷空氣影響最明顯的三天，直到下個周末冷空氣強度才會較為緩和，白天氣溫回升，但夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫。

對此，吳聖宇說明，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，目前評估強度至少達到大陸冷氣團，甚至不排除接近強烈冷氣團等級，後續預報仍有調整空間，值得持續關注。

今年第一個熱帶性低氣壓TD-01於今天凌晨在菲律賓東方海面生成。（圖／中央氣象署）

降雨方面，吳聖宇說，從周日開始，隨著底層東北季風增強，天氣型態將出現變化，迎風面大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下周一、二東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。

吳聖宇指出，下周三至下周五，隨著中高層槽線南移，水氣增多，除北部與東半部持續有降雨外，中南部雲量偏多，也不排除出現局部降雨，山區降雨機率較高，高山地區甚至有降雪可能，整體天氣將呈現「濕冷型態」。

至於天氣何時改善，吳聖宇表示，要等到24至25日左右，較乾的空氣進來，各地天氣才會逐漸好轉，轉變成乾冷的型態。濕冷的型態會比乾冷型對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍然持續不變的話，要提醒大家先預作準備。

