把握最後好天氣！明起北部轉雨降溫 周五再一波鋒面

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

全台今天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮表示，明（15日）起受鋒面邊緣影響，北台灣高溫略降，並有局部短暫降雨機率；周五（17日）起微弱鋒面掠過，北部及東半部轉為偶有局部短暫雨。另強颱「辛樂克」距離台灣較遠，對台無直接影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今（14日）受南方氣團偏強影響，鋒面在長江流域至華南一帶徘徊，台灣各地晴朗穩定，金馬地區易有霧。白天氣溫偏高、炎熱如夏。各地氣溫：北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。

廣告 廣告

吳德榮表示，周三、四（15、16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地多雲時晴，整體仍偏暖熱；北台灣高溫略降，並偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨機率。

吳德榮說，周五、六（17、18日）微弱鋒面掠過，北部及東半部轉為偶有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴；周六北部與東部高溫略降，北部轉為較舒適，中南部仍偏熱。

最新模式模擬顯示，下周日到周二（19至21日）台灣附近水氣偏多，大氣環境較不穩定，雲量增加，午後易有局部陣雨，各地持續偏熱；下周三、四（22、23日）水氣減少，高溫逐日回升，僅山區午後有零星短暫陣雨。後期天氣仍有變數，需持續觀察。

根據氣象署最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島東方海面，向北北西移動，預估將在日本南方海面出現大幅迴轉，但距離台灣及日本皆遠，對台灣沒有直接影響。「辛樂克」雖是繼1989年「安迪」之後最強的4月颱風，但路徑不侵襲台灣。

更多中時新聞網報導

朱海君消瘦登台 避談和NONO離婚與否

泰勒絲7月辦婚禮 賓客全簽保密協議

全國醫學中心 今年拚電子病歷互通