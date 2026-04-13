把握最後好天氣！明起北部轉雨降溫 周五再一波鋒面
全台今天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮表示，明（15日）起受鋒面邊緣影響，北台灣高溫略降，並有局部短暫降雨機率；周五（17日）起微弱鋒面掠過，北部及東半部轉為偶有局部短暫雨。另強颱「辛樂克」距離台灣較遠，對台無直接影響。
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今（14日）受南方氣團偏強影響，鋒面在長江流域至華南一帶徘徊，台灣各地晴朗穩定，金馬地區易有霧。白天氣溫偏高、炎熱如夏。各地氣溫：北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。
吳德榮表示，周三、四（15、16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地多雲時晴，整體仍偏暖熱；北台灣高溫略降，並偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨機率。
吳德榮說，周五、六（17、18日）微弱鋒面掠過，北部及東半部轉為偶有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴；周六北部與東部高溫略降，北部轉為較舒適，中南部仍偏熱。
最新模式模擬顯示，下周日到周二（19至21日）台灣附近水氣偏多，大氣環境較不穩定，雲量增加，午後易有局部陣雨，各地持續偏熱；下周三、四（22、23日）水氣減少，高溫逐日回升，僅山區午後有零星短暫陣雨。後期天氣仍有變數，需持續觀察。
根據氣象署最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島東方海面，向北北西移動，預估將在日本南方海面出現大幅迴轉，但距離台灣及日本皆遠，對台灣沒有直接影響。「辛樂克」雖是繼1989年「安迪」之後最強的4月颱風，但路徑不侵襲台灣。
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35年來「最強4月颱」！辛樂克「渾圓眼牆」衛星雲圖曝
生活中心／李明融報導強烈颱風辛樂克（國際命名SINLAKU）目前持續朝關島方向前進，已在昨（12日）下午2點增強為強烈颱風，未來路徑預計將在日本南方海面「大迴轉」，幸好對台灣、日本都沒有影響。專家PO出衛星雲圖表示，辛樂克核心相當扎實、已達巔峰，成為35年以來最強的4月颱，且還有可能成為今年風王。
35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
[Newtalk新聞] 今年第4號颱風辛樂克(國際命名SINLAKU)目前已經轉為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，辛樂克結構扎實，將穩坐今年「風王」寶座。 根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」資料顯示，辛樂克颱風再增強，12日晚間8點的近中心風速達每秒60公尺，目前是它的巔峰狀態，成為1991年以來最強的4月颱。目前辛樂克已增強為強烈颱風，結構扎實，颱風眼銳利明顯，「今年風王應該妥妥的」。 中央氣象署資料指出，辛樂克颱風13日8時的中心位置在北緯 12.2 度，東經 148.8 度，以每小時16公里速度，向西北西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，屬於強烈颱風。 氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄中指出，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，辛樂克颱風未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。且對台灣及日本都不造成影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)東南部高溫上看36度防焚風、危險等級紫外線 2波鋒面本週接
好天氣快沒了！本周鋒面來襲 北台灣變天有雨降溫
全台天氣持續偏熱，氣象專家吳德榮指出，今（13日）各地天氣晴朗穩定，白天炎熱如夏天，南部與東部高溫上看36度；周三（15日）起受微弱鋒面影響，北台灣高溫略降，並有局部短暫降雨機率。另外，第4號強烈颱風「辛樂克」持續發展，預估未來將在日本南方海面出現大迴轉。
史上最強4月颱！辛樂克升級風王刷爆2紀錄 「這天起」鋒面殺到：北東轉雨降溫
今、明兩天全台持續晴朗炎熱，西半部高溫飆破33度。不過，週三起鋒面南壓，北東部將迎來局部陣雨並降溫。值得關注的是，今年第4號颱風「辛樂克」已於昨日升格為強烈颱風，中心風速每秒60公尺，刷新1991年以來「最強4月颱」紀錄！
提前登基！辛樂克爆炸性增強成「35年來最強4月颱」 恐怖衛星雲圖曝
2026年第四號颱風「辛樂克」在12日下午2時增強為強烈颱風，由於海域環境良好，加上垂直風切弱，辛樂克轉強颱後仍持續增強，如今威力已遠超強颱標準，成為35年來最強的四月颱。
周三微弱鋒面過境變天 北部東部有局部陣雨高溫達33度
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辛樂克颱風要轉彎了！週三起迎2波鋒面 降雨熱區曝光
未來一週有兩波鋒面通過！中央氣象署表示，明（14）日各地高溫上看30度以上，週三及週五有微弱鋒面通過。至於今年第四號颱風辛樂克目前仍維持強颱之姿，預計今晚至明天將逐漸北轉，對台灣無直接影響。
明飆36度再降溫！週三變天北東下雨 辛樂克減弱仍掀長浪
好天氣要沒了！14日各地天氣穩定，但本週第1波鋒面15日將通過，北部、東半部降雨機率增加，17日還有1波鋒面報到，加上東北季風影響週末，環境漸轉濕涼。
明起鋒面接力 周末假期還有東北季風南下添亂
一連幾日高溫如夏的天氣即將轉變，中央氣象署今天(14日)提醒，未來一周將有兩波鋒面接力報到，尤其是周末假期還有東北季風南下添亂，屆時不僅降雨區域會擴大，北部及東北部也會明顯轉涼。 時序還沒入夏，高溫就接連飆破攝氏30度甚至上看35、36度的4月天，即將出現變天的訊號。氣象署14日表示，15日將有一波微弱鋒面通過，緊接著17日又有一波鋒面接近，屆時桃園以北、東北部及東部都容易出現局部短暫陣雨，新竹、苗栗、東南部及恆春半島也會轉為零星短暫雨，中南部山區則是午後會有零星短暫陣雨，其他地區仍維持多雲到晴。 需留意的是，18日周六鋒面通過後，東北季風就會開始增強，並且持續影響到19日。等於整個周末假期都會被這波雨勢打亂，北部及東北部也會明顯轉涼。氣象預報員林定宜說：『(原音)18日的雨區有擴大，就是中部以北地區還有東半部地區都是會下短暫陣雨，然後南部山區是局部短暫陣雨，其他地區是多雲；19日就是雨沒有18日那麼多，但是花東還有中南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北以及東北部會有零星短暫陣雨，其他地區是多雲。』 預估東北季風到20日就為減弱，屆時水氣也會稍微少一點，但花東還是有局部短暫陣雨，其他地區
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寫給作者梁正群
嗨，正群：
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今南部高溫上看36度防危險等級紫外線! 明起鋒面通過、北部稍降溫
[Newtalk新聞] 今（14）天各地大多仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署指出，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。 離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，18至23度。編號第2604號強烈颱風「辛樂克」位於關島附近海面，向北北西轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對臺灣天氣無直接影響，不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。 空氣品質部分，環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。 未來天氣方面，週三桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東
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