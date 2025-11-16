把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」

【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發文提到，北部與東北部地區將迎來連日陰雨與明顯降溫，最冷時段落在週二（11月18日），部分地區氣溫恐降至14度以下，濕冷天氣恐持續至週四，東半部與北部尤需留意。

氣溫下週驟降。（圖／AP NEWS）

根據觀測，今天為此次降溫前最後一天好天氣，全台多數地區維持晴朗或多雲。北部與東北部白天高溫介於25至27度，中南部與東南部則有機會達28至30度，體感舒適。不過從週一清晨開始，東北季風增強將帶來天氣劇變，北部、東北部氣溫一路滑落並轉為陣雨型態，氣溫逐時下降，中南部天氣變化不大，但溫度也將跟著走低。

廣告 廣告

氣溫下週驟降。（圖／中央氣象署）

廖于霆進一步說明，這股冷空氣為今年入秋以來最具強度的一波，週一晚間全台低溫約19至23度，週二夜間北部與東北部氣溫下探17度，中南部則為17至19度，東南部也僅約20度左右。



11月19日夜間，北部與東北部低溫可能降至15至16度，中南部約在16至18度之間，東南部則接近20度，預估要到週四（11月20日）之後冷空氣才會逐漸減弱，各地低溫可望以每天約1度速度回升。高溫方面，北部與東北部至週四前僅約17至18度，中南部則為21至24度。



廖于霆表示，週二降溫與降雨同步，濕冷體感明顯，週二將是冷空氣影響最劇烈的一天，不僅氣溫探底，水氣也達到高峰，北部、東半部與恆春半島都將面臨連續陰雨。大台北山區、基隆北海岸與宜蘭等地恐有明顯降雨累積，局部地區氣溫下探14度以下，空曠地區尤為明顯。



他提醒民眾，接下來一週北部與東北部將維持濕冷型態，對體感影響較大。中南部雖然相對穩定，但日夜溫差大，早出晚歸者仍需注意保暖措施。

更多緯來新聞網報導

涂善存不夠辣被比下去！「男男CP」台上發騷互相解碼

蘇慧倫代言商演不斷 《誰是被害者2》報名金鐘心聲曝