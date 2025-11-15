把握最後好天氣！最強冷空氣明報到 北台將轉濕冷恐下探12度

吳德榮表示根據最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬週三(19日)20時850百帕溫度圖(左圖)，與前三天(12日20時)模式對週三清晨2時的模擬圖(右圖)對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。 圖/氣象推廣基金會

[Newtalk新聞] 把握最後的晴朗時光！今（16）日台灣桃園以南大多維持晴朗穩定，不過迎風面水氣略增，大台北、基隆北海岸、東北部、花東及恆春半島仍有降雨機率。氣象專家吳德榮提醒，明（17）日起今年入秋以來最強冷空氣將正式南下，不僅迎風面可能出現大雨，氣溫也會明顯驟降，從「濕冷」轉為「乾冷」，苗栗以北平地清晨有機會下探至12度，民眾務必提前做好保暖準備。

中央氣象署指出，今日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區出現局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島也有零星降雨；其他地區則為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫27至30度、東半部25至27度，各地低溫普遍落在19至22度，早晚涼意明顯。本島平地清晨最低溫15.2度出現在新竹關西及花蓮壽豐，較前兩日再下探一些。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象推廣基金會《老大洩天機》專欄表示，根據最新（15日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬，今天全台天氣晴朗、秋高氣爽，白天舒適偏熱、早晚偏涼，但北海岸及東北部今晚稍晚有局部短暫雨機率。各地溫度分布為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。

吳德榮指出，明天起入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部將轉為陰雨、氣溫也將大幅下降，部分地區可能有局部較大雨勢。週二（18）東北季風持續偏強，使迎風面水氣增多，北台灣轉為「溼涼微冷」的天氣型態；中南部則維持白天舒適、早晚稍冷的格局。

氣象模式顯示，週三至週四迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側及東北部仍有局部短暫降雨，北台灣天氣偏涼微冷；週四白天起天氣好轉，溫度回升。

吳德榮提醒，儘管這波冷空氣較原本模擬略弱，但週三、四清晨苗栗以北平地仍可能出現12度左右低溫，台北氣象站也將降至約16度，雖未達冷氣團等級，但氣溫比前週明顯更低，提醒民眾做好保暖。

週五、六迎風面水氣再度增多，北海岸、大台北東側、東北部與東部有局部短暫雨；中南部則維持晴朗穩定。屆時北台灣體感依舊偏涼，中南部白天舒適、早晚涼，氣溫南北對比明顯。

