把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨

全台各地天氣於明（9）日皆為多雲到晴，但從下午開始，受東北季風增強影響，北部、東北部地區氣溫下降。（示意圖／翻攝自Pexels）





中央氣象署表示，全台各地天氣於明（9）日皆為多雲到晴，但從下午開始，受東北季風增強影響，北部、東北部地區氣溫下降，也須慎防局部短暫陣雨，且從這天開始全台雨勢會逐漸增強，提醒民眾多加留意。

根據中央氣象署於今（8）日下午17時的天氣預報，明日大部分地區皆為多雲到晴，僅大台北山區、基隆北海岸、東半部地區與恆春半島有零星短暫雨，但從下午起，東北季風會逐漸增強，北部、東北部地區氣溫下降，雙北、基隆及宜蘭地區有局部短暫陣雨，越晚雨勢將越明顯。

廣告 廣告

氣溫預測圖。（圖／中央氣象署提供）

針對全台各地的氣溫趨勢，中央氣象署指出，在清晨低溫部分，北宜地區為21至22度，中南花東為23至25度，離島地區的馬祖地區為23度、金門27度、澎湖為26度。到了白天，北宜花地區的高溫可來到26至28度，中南、東南部地區為29至31度，離島地區的馬祖地區為23度、金門27度、澎湖為26度。到了晚間，北宜地區的氣溫會降至21至22度，中南花東為22至25度，離島地區的馬祖地區為21度、金門25度、澎湖為25度。提醒民眾於清晨、晚間出門時，可準備薄外套以備不時之需。

此外，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中北部至東北部的空曠地區，明日低溫有可能降到20度上下，日夜溫差變化也比較大。從下半天起，受東北季風增強影響，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，從明晚起迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地。

有關鳳凰颱風的最新動向，颱風有可能在下週一（10日）通過菲律賓進入南海，並在下週二（11日）北轉並接近台灣。對於未來的天氣變化，中央氣象署指出，下週一至下週三（12日）各地雨勢將明顯增多，風浪也會增強，由於颱風路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

鳳凰快變成強颱！最快周三晚登陸 降雨熱區曝光

鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨

鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成

