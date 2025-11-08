把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
中央氣象署表示，全台各地天氣於明（9）日皆為多雲到晴，但從下午開始，受東北季風增強影響，北部、東北部地區氣溫下降，也須慎防局部短暫陣雨，且從這天開始全台雨勢會逐漸增強，提醒民眾多加留意。
根據中央氣象署於今（8）日下午17時的天氣預報，明日大部分地區皆為多雲到晴，僅大台北山區、基隆北海岸、東半部地區與恆春半島有零星短暫雨，但從下午起，東北季風會逐漸增強，北部、東北部地區氣溫下降，雙北、基隆及宜蘭地區有局部短暫陣雨，越晚雨勢將越明顯。
針對全台各地的氣溫趨勢，中央氣象署指出，在清晨低溫部分，北宜地區為21至22度，中南花東為23至25度，離島地區的馬祖地區為23度、金門27度、澎湖為26度。到了白天，北宜花地區的高溫可來到26至28度，中南、東南部地區為29至31度，離島地區的馬祖地區為23度、金門27度、澎湖為26度。到了晚間，北宜地區的氣溫會降至21至22度，中南花東為22至25度，離島地區的馬祖地區為21度、金門25度、澎湖為25度。提醒民眾於清晨、晚間出門時，可準備薄外套以備不時之需。
此外，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中北部至東北部的空曠地區，明日低溫有可能降到20度上下，日夜溫差變化也比較大。從下半天起，受東北季風增強影響，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，從明晚起迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地。
有關鳳凰颱風的最新動向，颱風有可能在下週一（10日）通過菲律賓進入南海，並在下週二（11日）北轉並接近台灣。對於未來的天氣變化，中央氣象署指出，下週一至下週三（12日）各地雨勢將明顯增多，風浪也會增強，由於颱風路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。
鳳凰快變成強颱！最快周三晚登陸 降雨熱區曝光
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成
颱風鳳凰增強為中颱 吳德榮：下周二、三防暴風及大量降雨威脅
颱風鳳凰今天凌晨已增強為中度颱風，中央氣象署表示，下周一（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，至下周三（12日）各地雨勢將明顯增多。氣象專家吳德榮表示，下周二、三（11、12日）慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，而今、明（8、9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，為白天熱、早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風來襲！氣象專家警告：北部、東部最快週日晚間起出現「劇烈降雨」，中西部也需嚴防致災性豪雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成「共伴效應」，將帶來兩波強降雨，11月颱風雖罕見，但其風場廣大、影響時間長，民眾務必提高警覺，做好萬全準備！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 8 小時前
天氣》鳳凰面積「好幾個台灣大」！劇烈降雨先北後南 紅到發紫
明（9）日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周二（11日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；下周三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨趨勢顯示連4天紫紅一片的高雨量。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。中時新聞網 ・ 8 小時前
