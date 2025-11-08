即時中心／林耿郁報導

今（8）天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；不過鳳凰颱風持續撲向菲律賓與台灣，民眾仍須提前做好準備。

把握好天氣！氣象署預報，今天西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。

廣告 廣告

風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，沿海活動請多加留意安全。

第26號颱風「鳳凰」今日清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1,760公里海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。

由於颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域，仍需視後續路徑而定，請留意氣象署最新預報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／把握最後好天氣！鳳凰升級中颱「持續擴大」 直撲台灣路徑曝光

更多民視新聞報導

鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱

罕見11月強颱！鳳凰直撲台灣 專家示警：這些區域快準備

鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年

