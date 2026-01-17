把握最後暖陽！強烈冷氣團挾雨彈連轟 20日起斷崖式降溫恐跌破10度

今（18）日是未來一週穩定天氣的一天，各地溫暖如春，中南部高溫甚至可飆至28度。不過，中央氣象署示警，天氣將有重大轉折，明（19）日起東北季風增強，週二（20日）起更有一波強烈冷氣團南下，北台灣將面臨斷崖式降溫，且挾帶豐沛水氣，濕冷天氣預計影響長達6天，最冷時刻恐跌破10度。

學測次日天氣穩定 中南部暖熱如春

今天是大學學測第二天，氣象署指出，全台天氣相對穩定，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，西半部大致多雲到晴。

氣溫方面相當舒適，氣象署資料顯示，北部及東半部白天高溫約22至24度，中南部更可來到26至28度，是未來一週最暖和的一天。不過各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大，考生與早出晚歸的民眾仍需留意適時調整穿著。

週一變天前奏曲 週二起一路濕冷到週五

好天氣稍縱即逝，氣象署預報員劉沛滕指出，週一東北季風就會增強，雖然溫度降幅尚不明顯，但迎風面水氣增加，基隆北海岸與大台北山區降雨機率提高。

週二屆時將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，配合華南雲雨區東移，天氣將轉為「濕冷」型態。氣象署提醒，20日至21日迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，雨勢將一路持續至週五（23日）才緩解。

有挑戰寒流潛力！最凍時刻下探10度

針對這波冷空氣的強度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，20日強冷空氣南下，有機會升級為強烈大陸冷氣團，甚至有「再增強為寒流的潛力」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，這波冷空氣挾帶豐沛水氣，北台灣將是整天非常濕寒冷並伴隨強風，體感溫度會非常低，且影響時間相當長，預估將一路冷到下週六（24日）清晨。

至於氣溫何時降到最低？氣象署預估最冷時間點落在下週三（21日）晚間到下週四（22日）清晨。屆時北部低溫將下探12度，局部空曠地區甚至可能出現10度以下低溫；中部約13度，南部與東半部則在14至15度左右。

氣象粉專「天氣風險」補充，因水氣多加上低溫明顯，預估21日、22日全台2500公尺以上高山有冰霰或局部降雪機會。氣象署亦提醒，22日至23日清晨，中部以北及宜蘭3000公尺以上高山有零星降雪機率，行車用路請注意路面結冰。