把握最後一天好天氣！明起入秋最強冷空氣南下 北台轉濕冷下探12度

吳德榮提醒，下週降溫明顯，請民眾注意保暖，適當調整衣著。太報資料照



把握秋高氣爽好天氣！氣象署指出，今日各地天氣多雲到晴，西半部高溫可達27至30度，迎風面水氣增多，北海岸、東北部及大台北山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明日（11/17）起入秋最強冷空氣南下，北部、東北部與東部轉雨，須防範局部較大雨勢，全台有感降溫。週三、週四（11/19、20）北部低溫將降至15、16度，苗栗以北清晨平地低溫甚至可能低至12度，提醒民眾注意保暖。

縣市預報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機專欄」指出，根據最新模式模擬顯示，明日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫有感下降；週二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、週四迎風面水氣逐日減少，不過北海岸、大台北東側及東北部週三仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天氣溫回升。

廣告 廣告

吳德榮表示，南下台灣的冷空氣已調整得較原模擬弱，但週三、週四清晨苗栗以北仍可能出現12度左右平地最低氣溫，台北氣象站則可能降至16度左右，儘管未達大陸冷氣團的強度，不過氣溫相較上週低了不少，應注意調整穿著。

吳德榮接著表示，最新模式模擬顯示，週五、週六（11/21、22）迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白天舒適，早晚涼，氣溫南北對比明顯。

最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬週三(19日)20時850百帕溫度圖(左圖)，與前三天(12日20時)模式對週三清晨2時的模擬圖(右圖)對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。翻攝自洩天機教室

更多太報報導

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光

山下智久難忘台灣味「很好吃」 密會周杰倫被認出讚台粉一舉動