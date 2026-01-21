把握本會期最後7個工作天 政院：國會就是最大、最好的辯論平台

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關民眾黨團總召、立委黃國昌要在公開平台上，與行政院長卓榮泰針對總預算案進行辯論一事，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，政院呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」受訪指出，「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，他怒斥，總預算有哪一項是國人不需要的？並接著表示，政院團隊將對2992億的新增計畫、以及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接跟國會進行對話、要求辯論，讓人民公決；「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」。

黃國昌稍早透過媒體群組回應卓揆求辯論中央政府總預算案一事，他指出，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。

