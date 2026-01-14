把握本週回暖好天氣！下週又有冷空氣 專家曝「3特徵」：有升級至寒流的潛力

專家曝下週又有冷空氣，且有升級至寒流的潛力。（本刊資料照）

氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下，「有昇級至寒流的潛力」。

氣象署今天說明，今天白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「下一波強冷氣團」，林得恩透過臉書說，把握好本週短暫回暖的好天氣，下週天氣型態又將再度轉變。根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下。

林得恩表示，這波冷空氣有以下3個重要特徵，第1，冷空氣強度不弱，至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，也有升級至寒流的潛力。第2，冷的時間至少在3至4天以上，評估影響時間在1月20日至1月23日。

林得恩提到，第3，冷的型態為先濕冷、後轉乾冷，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

