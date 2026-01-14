把握本週回暖！下週強冷空氣報到 專家揭3大特徵：強度上看寒流

這週天氣晴朗，氣溫回升，不過氣象粉專「林老師氣象站」提醒，下週天氣型態又將再度轉變。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 這週天氣晴朗，氣溫回升，不過氣象粉專「林老師氣象站」提醒，下週天氣型態又將再度轉變。「林老師氣象站」分析，20日新一波強冷空氣再度南下，共有3個特徵，包含強度不弱，甚至上看寒流等級；冷的時間長，至少3天以上；先濕冷後乾冷，初期迎風面北部和東半部會有短暫雨。

「林老師氣象站」表示，把握好本週短暫回暖的好天氣，下週天氣型態又將再度轉變。根據歐洲預報，20日起新的一波強冷空氣又將南下，它有以下3個重要特徵：第1，冷空氣強度不弱，至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，也有昇級至寒流的潛力。

第2，冷的時間至少在3至4天以上，評估影響時間在1/20至1/23。第3，冷的型態為先濕冷、後轉乾冷，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

