把握本週好天氣！強冷氣團這天報到 「越後面越冷」強度挑戰寒流

今天（13日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及金門有局部10度左右或以下低溫發生。專家透露，下一波強冷空氣預計下週二（20日）南下，且越後面越冷，強度有望挑戰寒流。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波強冷空氣預計下週二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，目前看起來趨勢相當穩定，但還有些微調整空間，建議北台灣的朋友把握本週相對舒服的天氣。

氣象署說明，明天（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；週四、週五大陸冷氣團減弱，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，週三至週五北部、宜蘭及澎湖白天高溫可達20～24度，中南部25～28度，金門19～20度，馬祖16度。

週末2天各地早晚仍涼，中部以北及宜蘭低溫15～17度，南部、花東及澎湖17～19度，金門、馬祖12～14度；天氣部分，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。下週一（19日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

