把握本週好天氣！氣溫回暖上看28度 下一波「冷空氣時間點」曝

今起氣溫回升，到週末都是好天氣。（圖／黃威彬攝）

氣象專家吳德榮今（13）日在專欄「洩天機教室」發布最新氣象分析指出，受到冷空氣減弱影響，今日起全台天氣逐漸轉晴穩定，氣溫明顯回升，白天北部舒適、南部微熱，但早晚依舊偏冷，民眾仍需留意日夜溫差。

根據12日20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬資料指出，今日各地氣溫分布如下：北部8至23度、中部14至26度、南部12至27度、東部10至25度。他表示，明（14）日至週五（16日）各地多為晴朗穩定天氣，白天陽光普照「暖如春」，但早晚因輻射冷卻作用，氣溫依然偏低，需注意穿著調整。

週末起（17日至19日），西半部持續晴朗偏暖，東半部則因水氣增加，可能出現局部短暫降雨；下週一（19日）大台北地區也可能轉為局部短暫雨。氣象模式亦預示，下週（20日至22日）可能有另一波「強冷空氣」南下，但各國模式對其強度與影響時間預測仍在調整中，建議持續觀察。

此外，最新歐洲系集模擬顯示，本週下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五成颱機率提高至70%。模擬顯示其路徑將在呂宋島東方海面東北迴轉後轉向東南東，並逐漸減弱消散。雖然1月颱風侵台的機率極低，仍需關注是否對台灣迎風面水氣造成間接影響。

氣象專家林得恩也指出，從昨天起冷空氣減弱，台灣各地白天高溫普遍回升至20度以上。根據今晨歐洲數值模式（EC-AIFS）模擬結果，預估本週每日高溫將以「每天上升至少1度」的趨勢回暖，至週日（18日）前，各地高溫可達24至28度。林得恩提醒，夜間與清晨的輻射冷卻效應依然明顯，北部與東北部低溫落在13至14度，其餘地區則為14至17度。

至於下一波冷空氣預計在下週一（19日）影響台灣，初步評估其強度將介於東北季風與大陸冷氣團之間，雖未達寒流等級，但仍將使全台重返冬季的涼冷氛圍。

