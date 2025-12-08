把握機會說再見 蔡壁如提「居家安寧」邀想如何走完最後一程

約9成安寧患者仍在醫療院所進行晚期安寧療護。圖為衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構內部狀況，僅示意。（示意圖／黃耀徵攝）

具有專業護理師背景的前民眾黨立委蔡壁如今（8）日表示，即使台灣醫療早已進步飛快，但面對來日無多的安寧病患，究竟何時該決定「居家安寧」，很多家庭還是拿不定主意，「如果有一天救不了了，該回家還是守在醫院？」她直指是每個家庭嚴肅且必須面對的問題。

台灣早在2009年就將居家安寧納入健保給付，整合了醫師、護理師、社工師、心理師等專業人員，針對末期癌症病人還有心臟衰竭、慢性氣道阻塞、慢性肝病及肝硬化、慢性腎衰竭等多項非重症末期患者，提供了疼痛控制、身體照護指導、心理支持與善終準備等照顧。儘管「整體安寧療護」涵蓋率高甚至讓台灣臨終病人待遇品質一度排名全亞洲第一，但「居家安寧」的利用率卻始終處在相對低點，像2021年全台接受「居家安寧」回家療護的比率僅約8％，如今也大多在一成左右徘徊，顯示多數病人的生命末期仍在醫院度過。

廣告 廣告

蔡壁如回顧自己在醫院工作的經驗，直指看到了許多家屬直到在加護病房插管急救時才猛然想起「根本不知道病患真正想怎麼離世」。蔡壁如坦言，很多人以為談「安寧」就是「放棄治療」而往往避諱不多著墨，但其實病情進入多重器官開始衰竭、癌症末期、老年慢性病纏身及生活品質越來越低時，就是不能不談「如何離開」之時，此時若病人自己還能表達當然「讓他自己說」；但若已經不能言語，家人間也應該討論與理解患者「想過怎樣的告別」？

蔡壁如介紹，「居家安寧」需要的不只是醫療團隊，還需要照會病患的醫院或診所，也該有醫師、護理師甚或藥師定期到宅關心，家屬也該了解醫療器材租借、症狀緊急處理等事件該如何應對，也別忘了顧好情緒，或許正信的宗教儀式能照顧心理照顧。她強調，「居家安寧」不是把醫療抽掉，而是「把醫療搬回家」，她希望台灣每個家庭都能有選擇「好好說再見」的權利。

前立委蔡壁如（圖）呼籲大家能思考如果有一天自己救不了了「該回家還是守在醫院」？（圖／CTWANT攝影組）

高齡社會已是台灣現況，如何自主決定安寧事宜好好說再見，人人都無從逃避。圖為長照服務清冊。（示意圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

「月經神仙水」突爆火！女性用戶增4百萬賣到斷貨 醫生緊急喊停

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生在母親肝臟」 醫生：病死率90倍