把握機會領！勞動部「9萬元大紅包」補助條件放寬

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生活中心／倪譽瑋報導

勞動部的「婦女再就業計畫」，申請條件放寬至離開職場180日以上之婦女皆可適用。（圖／翻攝自勞動部官網）

想重返職場的婦女可把握機會！過去婦女再就業計畫，僅限因「家庭因素」離開職場者申請，今（2026）年起凡離開職場180日以上之婦女皆可適用，婦女可向地方公立就業機構辦理求職登記、同時申請參加再就業計畫，可領的獎勵金包括：自主規劃職前訓練並找到工作領3萬、進入職場後，每工作1個月領1萬，最多領6個月、總額6萬。

婦女再就業計畫 勞動部讓申請更容易

勞動部自2023年9月起推動「婦女再就業計畫」，截至2025年止已協助9萬600名婦女再就業。2026年4月再擴大服務對象，包含以下4大放寬：

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一、適用對象不限家庭因素，凡離開職場180日以上之婦女皆可適用再就業計畫。

二、婦女向公立就業服務機構辦理求職登記、申請報名計畫後，就業管道「不限」由公立就業服務機構推介就業或自行就業，只要符合受僱滿30日以上，均得請領再就業獎勵。

三、給予轉職緩衝期，參加計畫後受僱未滿90日者，自離職次日起60日內轉職再符合受僱滿30日，仍得申請再就業獎勵。

四、原先婦女再就業工作滿90日，才能一次領3萬，如今修正為就業滿30日就可領獎勵金1萬元，最高發給6萬元。

婦女離職180天後重返工作 可領訓練與就業獎勵

要參加「婦女再就業計畫」，離開職場180日以上的婦女，可向地方公立就業服務機構洽詢，或至勞動部勞動力發展署官網查詢「婦女再就業計畫」獲取相關資訊（https://gov.tw/CBW）。可領取的獎勵金如下：

自主訓練獎勵：離職婦女需準備自主訓練計畫書、申請書等文件，向勞動部勞動力發展署地方分署提出申請，採逐案審查、隨到隨審；獎勵金額最高3萬元。

婦女完成自主訓練並找到工作，即可領3萬。（圖／翻攝自勞動力發展署官網）

再就業獎勵：離職婦女至公立就業服務機構辦理求職登記後，即可同步報名再就業計畫，找工作透過機構推介或自行就業都可，成功就業滿30日者即可申請獎勵金，按月計酬全時工作「每月發給1萬元」、部分工時工作「每月發給5000元」，獎勵金總額最高6萬元。

婦女找到工作後持續就業，最多領6萬。（圖／翻攝自勞動力發展署官網）

職場支持輔導獎勵（雇主專用）：雇主提供工時調整，及至少1項其他職場支持措施如：家庭照顧協助或補助、員工協助方案、在職教育訓練等，可申請支持輔導獎勵，獎勵金額每人每月5000元，最長12個月。

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