把握機會！中國春運首周赴日航線大減49%
[NOWnews今日新聞] 中國2026年春運第一週已經開跑，交通數據分析服務平台航班管家DAST最新統計資料顯示，中日航線較去年同期減少近1300個航班、年減近30%，上海到關西、東京航線減幅相對大。
中國交通運輸部規劃，2026年綜合運輸春運起訖日為2月2日至3月13日，共40天。
綜合央視新聞等中媒報導，2026年春運第一週（2月2至8日），中國境內往返日本的旅客量，比去年春運同期下降約54%；中國境內往返日本的實際執行航班量比去年春運同期下降49.2%，共減少1292個航班（往、返各算1航班）。
去年春運期間營運的58條中日航線，今年取消全部航班，包括北京－名古屋、南通－大阪、北京－沖繩等。其中日本仙台、茨城、佐賀等10個地方機場的中國航班量已歸零。
其他減班幅度較大的航線，包括上海－大阪（減班87班次）、上海－東京（減班40班次）、上海－名古屋、北京－大阪、南京－大阪等航線，航班量同比下降最多。
航班管家DAST統計數據指出，2026年春運第一週出境航班航線班量，以香港、泰國、韓國最多，除新開的廣州白雲-柬埔寨外，廣州白雲-吉隆坡、上海浦東-河內內排、上海浦東-吉隆坡增班均超過20班次。
中日關係自去年11月，北京不滿高市早苗發表「台灣有事」言論後急遽惡化，中方多次發布旅遊通知，提醒中國公民避免前往日本。
