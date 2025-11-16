把握機會！全聯限時2天祭優惠 衛生紙、餅乾買一送一
全聯福利中心推出LINE官方好友專屬優惠，15日、16日限時兩天提供四款民生用品買一送一，包括桂格高麗人蔘滋補液、好麗友O'RICE米餅、雀巢美祿可可球及Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙等商品，消費者需出示折價券條碼才能享有優惠。
全聯此次活動針對LINE官方好友推出的四款商品中，好麗友O'RICE米餅分為海苔及起司馬鈴薯兩種口味，消費者必須在活動期間內出示折價券條碼或指定圖片給櫃檯人員刷條碼，才能享有買一送一的優惠。此活動僅限15日、16日兩天，且商品數量有限。
另一方面，愛買量販也推出會員專屬優惠活動。會員單筆消費滿2000元即可獲贈9折電子現金抵用券一張，最高回饋金額為300元，每人限領一次。此外，愛買還推出17日至21日的加碼優惠，會員單筆消費滿1萬元，可獲得HAPPY GO 1000點，每4點可折抵1元消費金額。
兩大通路同時祭出不同類型的優惠活動，消費者可依照自身需求選擇適合的購物地點，把握週末採購時機享受優惠。
延伸閱讀
其他人也在看
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 20 小時前
華歌爾內衣下殺｜雙11還沒完！專櫃內衣5折起～最低$190購入！舒適軟鋼圈、素面簡約、性感紀念日美胸內衣，通通優惠中！
日系質感專櫃內衣華歌爾也有雙11甜甜價喔！最低五折、最便宜190起。喜歡蕾絲設計的不能錯過這檔，不僅有集中美胸款，喜歡輕鬆的軟鋼圈、舒適的無鋼圈等都是唯美蕾絲設計，穿得舒適也能擁有優雅設計的美型內衣都在這！Yahoo好好買 ・ 1 天前
威力彩頭獎保證2億！3生肖受財神眷顧 躺著爽接錢
威力彩11/17晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴的人這段期間特別受到財神眷顧，將有意外之財降臨。中天新聞網 ・ 21 小時前
2025素食餐廳吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
近年的素食與蔬食料理，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/14中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114105期開獎重播請見下方。中獎號碼為38、46、25、26、41、21，特別號04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。 這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。Yahoo好好買 ・ 2 小時前
快訊／大樂透11/14中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
乞丐超人崩潰！即期食品「65折變7折」？7-11：單店活動
近日網路轉傳超商即期品的價格將調整，引發許多消費者表達不滿，特別是7-ELEVEN的「i珍食」優惠從65折變成7折，讓不少人感到震驚。中天新聞網 ・ 1 天前
8年前蕭敬騰代言羽絨外套下殺298元 「這款」行李箱掀搶購熱潮
超商、大賣場及美式賣場紛推出年底出清特價商品，包括蕭敬騰代言的羽絨外套、Care Bears聯名行李箱及星巴克隨星杯組等，引發民眾搶購熱潮！其中羽絨外套原價破千元現只要298元，行李箱更從2999元下殺至999元，星巴克隨星杯組699元上架即秒殺。行銷專家王福闓分析，透過社群媒體的傳播效應，換季及年末出清庫存和低價促銷活動成功刺激消費買氣。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
今彩539開獎了！11/15中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114277期開獎，中獎號碼為20、29、12、28、25，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
〈2025周慶〉遠東SOGO台北店周年慶倒數 最終加碼優惠出籠
遠東 SOGO 台北店周年慶倒數 最終加碼優惠出籠鉅亨網 ・ 1 天前
大樂透頭獎6.91億元花蓮一注獨得 連16期摃龜終結
根據台灣彩券公司公布的資訊，本期中獎號碼依序為：21、25、26、38、41、46，特別號為04。實際中獎結果與金額以台彩官網公告為準。這次頭獎得主幸運在花蓮市公園路1之5號1樓購得中獎彩券，也讓當地民眾與投注站業者興奮不已。隨著頭獎開出，市場也再度掀起對下一期大樂透的高...CTWANT ・ 1 天前
愛‧Sharing威尼斯城點燈 會員消費滿額送10倍點
以「威尼斯」為主題城市，統一集團聖誕樹今日正式點燈(圖/統一集團 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
普發萬元首週末！3大百貨祭「滿萬送萬」 冬被下殺2折、滿額送電熱毯
普發萬元上路首個週末，各大百貨推出優惠、滿額禮搶客！統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA刷實體uniopen聯名卡滿10,000送1,600元、滿30,000送2,000元；遠東SOGO百貨台北店買服飾刷中國信託SOGO聯名卡滿6000元送600元，指定日期滿額送電熱毯、吹風機等好禮；新光三越刷10大指定銀行信用卡單卡滿萬送萬，持「萬元護照」享指定商品最低下殺2折。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透頭獎「近5年來最高」！6.7億「1注獨得」開在花蓮
生活中心／綜合報導已連槓多期槓大樂透，頭獎獎金來到近5年新高，累積新台幣6.7億元，不少民眾趕在時間截止前赴彩券行試手氣，希望能受到財神爺眷顧。今（14）日稍早台彩開出第114000105期大樂透獎號，第一區獎號由小到大依序為獎號由小到大依序為「21、25、26、38、41、46，」，特別號為「04」。稍早傳出本期大樂透頭獎為1注獨得，位於花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。民視 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 2 小時前