把握機會！全聯限時2天祭優惠 衛生紙、餅乾買一送一

全聯福利中心推出LINE官方好友專屬優惠，15日、16日限時兩天提供四款民生用品買一送一，包括桂格高麗人蔘滋補液、好麗友O'RICE米餅、雀巢美祿可可球及Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙等商品，消費者需出示折價券條碼才能享有優惠。

全聯福利中心推出LINE官方好友專屬優惠。（示意圖／資料照）

全聯此次活動針對LINE官方好友推出的四款商品中，好麗友O'RICE米餅分為海苔及起司馬鈴薯兩種口味，消費者必須在活動期間內出示折價券條碼或指定圖片給櫃檯人員刷條碼，才能享有買一送一的優惠。此活動僅限15日、16日兩天，且商品數量有限。

另一方面，愛買量販也推出會員專屬優惠活動。會員單筆消費滿2000元即可獲贈9折電子現金抵用券一張，最高回饋金額為300元，每人限領一次。此外，愛買還推出17日至21日的加碼優惠，會員單筆消費滿1萬元，可獲得HAPPY GO 1000點，每4點可折抵1元消費金額。

兩大通路同時祭出不同類型的優惠活動，消費者可依照自身需求選擇適合的購物地點，把握週末採購時機享受優惠。

