把握氣溫回升好天氣！下週入冬最強冷空氣來襲 吳德榮：挑戰10度以下

把握季風減弱、氣溫回升的好天氣！今（6）日東北季風轉弱，各地白天溫暖、早晚偏涼，北部與宜花約22、23度，中南部可達27度，僅東半部有零星短暫雨。氣象專家吳德榮指出，下週一季風再增強、北東轉雨，週三後天氣好轉。但下週末恐迎入冬最強冷空氣，強度可能達大陸冷氣團等級，平地最低溫有機會下探10度以下，仍需持續觀察。

今天東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，但早晚仍偏涼，各地清晨低溫約16至18度，空曠與河谷區在輻射冷卻作用下可能更低，外出仍需注意保暖。白天北部與宜花高溫約22、23度，中南部及臺東則有25至27度，呈現白暖夜涼、日夜溫差大的天氣型態。隨著水氣減少，全台多為晴到多雲，不過基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫雨，尤其台東與恆春半島的降雨機率較高，建議外出備妥雨具。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，清晨觀測仍顯示低層雲集中在東側並伴隨少量降雨。根據歐洲模式模擬（ECMWF），今白天起東北季風持續轉弱，北部可見多雲時晴，中南部天空晴朗，東半部偶爾仍有局部短暫雨。氣溫逐漸回升，白天北部感受舒適，南部略帶微熱，但清晨與夜晚仍偏涼。

預計下週一（8日）東北季風將再度增強，水氣也會隨之增加，北部與東半部轉為局部短暫陣雨，氣溫略降。下週二（9日）季風逐步減弱，迎風面雖仍有降雨，但範圍與機率都會縮小。到了下週三至五（10-12日），天氣普遍好轉，台灣各地多為晴到多雲，僅東半部仍有零星短暫雨，白天溫度持續回升，整體舒適偏暖，早晚則維持涼意。

而下週末開始，可能迎來入冬以來最強的一波冷空氣南下。最新歐洲模式顯示強度可達「大陸冷氣團」等級，台北最低溫有機會降到14度以下，平地甚至可能挑戰10度。不過目前各國模式對強度與抵達時間仍存在差異，預報仍會調整，現在下定論仍嫌過早，仍需持續觀察。

