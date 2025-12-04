把握海虎潛艦性能提升時機 海軍委商為魚雷管全管除鏽、噴漆

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍自2018年起斥資74億餘元，執行2艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，繼海龍號潛艦完成升級後，海虎號潛艦也已於今年5月起執行性能提升。根據政府採購網最新公告資訊，海軍委由民間廠商，進行魚雷發射管的除鏽、噴砂、噴漆、焊補等檢修工作，讓海虎號潛艦的「尖牙」都能保持銳利。

海軍現有4艘潛艦，從二戰時期服役迄今的2艘「茄比級」潛艦主要用於訓練；2艘服役30餘年的「劍龍級」潛艦則是水下戰力的中流砥柱，為強化潛艦的自我防護能力及電子偵搜作為，海軍自2018年至2027年編列74億1254萬3千元預算，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，全案共完成3套系統提升案(1套為預留系統)，並建置岸置測試站。

其中，先進廠性能提升的海龍號潛艦，已於去年7月15日海上測試完畢，部分裝備由中科院進行缺失改進，今年5月已經完成；海虎號潛艦則於今年5月至明年底配合大修的期程，執行性能提升作業。

根據海軍今日於政府採購網公布的資訊，海軍執行「魚雷發射管全管(除鏽、噴砂、噴漆、焊補)檢修」一案已順利決標，原預算金額470萬元，從今年11月14日執行至12月31日，並採最低價格標方式執行，最終由虹民有限公司以324萬決標。對於決標金額偏低，海軍解釋，這是因得標廠商曾經施做過，且成本考量可以完成所致。

劍龍級潛艦設有6具533公厘魚雷管，其可攜帶28枚SUT重型魚雷或潛射魚叉飛彈，考量SUT重型魚雷已老舊，我國正向美國採購射程、速度、威力更加出色的Mk 48重型魚雷，但預計後年才能獲得。

另外，尚在海測階段的新一代國造潛艦「海鯤號」，日前已完成第五次浮航測試，承造廠商台灣表示，經評估海鯤號測試情況，均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

