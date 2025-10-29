把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也會下降，週末下探至19、20度，請民眾適時調整衣物，不要著涼了！
中央氣象署進一步說明，今天因華南雲系東移，基隆北海岸仍有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。
溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。離島天氣，澎湖多雲時晴，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。
風力方面，氣象署指出，今上午至下午間部分地區風力仍強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。
雖然今天北台灣會回暖到28度，但氣象署提醒，別被這份暖意騙了，因東北季風今晚增強，除了降雨從北部開始，並擴大至東半部地區，週五（31日）氣溫也會下降，到了週末北部宜蘭全天都有涼意，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼降至21-23度。
空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
大雨下不停！4縣市雨彈狂炸 「2熱帶擾動」恐生成雙颱
東北季風增強！4縣市大雨特報 氣象專家：迎風面本週天天下雨
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 14 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 16 小時前
北台灣短暫回暖！迎另一波季風「又變天」跌剩1字頭
生活中心／李汶臻報導受東北季風影響，水氣充沛，北部、東部地區大雨連下超過一週。未來一週，北台灣持續濕冷，中南部則是晴暖天氣。而後續又有另一波東北季風接力報到，就有氣象粉專表示，北台灣氣溫短暫回溫後，將迎來溜滑梯式降溫，最低溫跌剩1字頭。民視 ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 20 小時前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 17 小時前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東北季風配合南方水氣北上！北部東北部防豪雨 氣象專家點出新颱風可能生成時間
[Newtalk新聞] 東北季風配合南方水氣北上，大台北今日再度轉回下雨天氣，今天溫度偏涼，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。他也特別點出未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，又會有新的熱帶低壓或颱風出現。 吳聖宇指出，這波雨勢除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯， 吳聖宇提到，今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態，雨勢沒有特別強，但是降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這新頭殼 ・ 1 天前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
北台灣4縣市大雨特報！「東北季風+華南雲系」發威 今雨下最多
東北季風增強加上華南雲系移入，北台灣今（28日）迎來明顯降雨，氣象署針對宜蘭、大台北山區、基隆北海岸發布「大雨特報」，桃園、大台北為陰雨天氣，越往南走降雨越不明顯，台南以北、花東地區及高屏山區為多雲、局部短暫雨的天氣，由於北台灣連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。太報 ・ 1 天前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
把握空檔！明日東北季風減弱回溫 10/31起再迎2波冷空氣
[Newtalk新聞] 近日持續受東北季風影響，對此，氣象專家吳德榮指出，明(30)天東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升；但31日起下一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，不過水氣相對較少，迎風面降雨有望趨緩；同樣在11月4日短暫回溫後，11月5日又有一波東北季風南下，影響台灣天氣。 吳德榮表示，今日一樣受「東北季風」影響，但迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為北部19至26度、中部20至32度、南部20至33度、東部19至30度。 另外，根據最新模式模擬顯示，明日東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨；31日起下一波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫約再降回19度左右，且因水氣不多，北部及東半部雨勢將有望趨緩，但11月2、3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，4日這波東北季風減弱，天氣緩和、氣溫升；5日起另一波東北季風會再南下。查看原文更多Newtalk新聞報導結構超完美！最強颶風「梅麗莎」登陸牙買加 鄭明典：基礎建設難擋新頭殼 ・ 20 小時前
明天天氣北、東部仍溼涼 中南部日夜溫差大
中央氣象署今晚表示，明天（29日）受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間仍多，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區、恆春半島及竹苗山區的降雨則較為局部、短暫，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「東北季風＋華南雲系」夾擊！上午北部暴雨剩19度 專家揭回溫時間
[Newtalk新聞] 今(28)日上午北部下大雨低溫只有19度，對此，氣象專家吳德榮指出，除了東北季風外，華南中層雲系也移入台灣，讓中部以北和東半部都有短暫陣雨，雨勢持續到明(29)天；30日短暫回溫後，31日會有新一波東北季風增強，氣溫會再度降回19度。 吳德榮指出，今日台灣受東北季風及華南中層雲系移入影響，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨；北台持續偏涼，南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為北部19至26度、中部20至29度、南部20至33度、東部20至29度 而明日持續受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北台持續偏涼；30日東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升；31日起下一波東北季風南下，氣溫逐日緩降，降幅不大，北台最低氣溫約可降至19度；迎風面水氣逐日增多、有局部短暫降雨的機率，11月1至3日北部、東北部有明顯降雨。查看原文更多Newtalk新聞報導北北基宜大雨特報！中部以北濕涼防豪雨、週四東北季風減弱才放晴下週正式入秋冬！氣象署：北台濕涼、中南部早晚溫差大新頭殼 ・ 1 天前
要發霉了！ 台北10月雨下14天 士林北投破2千mm
台北市 / 綜合報導 近期北台灣雨勢不斷，連氣象專家都直言這雨下到快發霉了！包括北台灣最近的降雨也寫下了紀錄。10月接連受到低壓帶、颱風外圍環流，還有東北季風接力影響，導致北部與東北部整個月陰雨不斷，台北地區光是下雨天數就高達14天，士林與北投的累積雨量分別突破2100毫米與2000毫米，氣象專家形容，10月就像是被季風綁架的1個月，包括降雨強度與天數，雙雙創新高。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
