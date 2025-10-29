把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天

今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也會下降，週末下探至19、20度，請民眾適時調整衣物，不要著涼了！

中央氣象署進一步說明，今天因華南雲系東移，基隆北海岸仍有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。

溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。離島天氣，澎湖多雲時晴，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。

風力方面，氣象署指出，今上午至下午間部分地區風力仍強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

雖然今天北台灣會回暖到28度，但氣象署提醒，別被這份暖意騙了，因東北季風今晚增強，除了降雨從北部開始，並擴大至東半部地區，週五（31日）氣溫也會下降，到了週末北部宜蘭全天都有涼意，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼降至21-23度。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

