把握立春好天氣！這時間「溫度大跳水」一夜急凍探9度 專家提醒：曬衣晾被好時機

立春暖如夏僅短暫報到，週末強烈冷氣團南下，全台氣溫恐驟降探9度。

今天是24節氣中的「立春」，顧名思義象徵著「溫暖成長」的開始，全台各地迎來如初夏般的暖意，中南部高溫更上看28度。然而，氣象署提醒，好天氣僅維持到週五白天，受輻射冷卻影響，近日日夜溫差極大。週五入夜後局勢將急轉直下，隨著強烈大陸冷氣團南下，週末氣溫將「大跳水」，西半部低溫恐探9度，民眾務必留意這波先熱後冷的劇烈變化。對此，氣象專家林得恩也直呼「這波好天氣是年前曬衣晾被的好時機！」

明天至週五全台「回暖」！週六起冷空氣來襲 低溫探10度

「台灣颱風論壇」表示，明天起連3天，台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，南部甚至偏熱，僅東半部有陣雨，西半部預計是光明媚好天氣，建議大家好好把握偏暖的空檔，因為週末起，一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接驟降到只剩10度出頭的低溫，提醒大家預先做好「雲霄飛車」的準備。

不過，台灣颱風論壇分析，依照預報，週末再怎麼冷，顯然離霸王寒流還是有一段距離，前幾天預估的「平地0度」，真的是笑笑就好。以目前預報為準的話，未來幾天的天氣時序大致如下：

明天到週五將回暖，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨，北部、東半部溫度可以來到25度左右；中南部更上看27度，感受會有些熱。週六至下週一強烈冷空氣侵台，北部、東半部，週五夜間便會下雨，週六開始降溫，整天呈現濕冷或陰冷的型態，最低溫將直探10度上下，預計週日白天才有機會漸漸轉為乾冷。

至於中南部，全程將以乾冷或陰冷為主，但最低溫也會逼近12至14度，深夜低溫顯著，且日夜溫差很大。預計下週二白天，冷空氣減弱，各地才會再有回溫趨勢。

週末起，將有一波強烈冷空氣侵台，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接驟降到只剩10度出頭的低溫。圖／取自台灣颱風論壇臉書

林得恩提醒：現在是「年前曬衣晾被好時機」

林得恩在臉書社團「林老師氣象站」指出，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。

他也提到，下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會。

林得恩提醒，明天到週五這3天好天氣，是曬衣晾被最佳時機。圖／臉書社團「林老師氣象站」

何謂立春？立春要做什麼？

立春是二十四節氣之首，標誌著一年春季的開始與萬物復甦，太陽到達黃經315度時為立春，通常在每年國曆的2月3日至5日之間。它不僅象徵溫暖成長的開始，在傳統命理中更是生肖交接的正式分界點。

此節氣象徵舊的結束與新的循環，古人有「一年之計在於春」的觀點，並有以下幾項特別習俗：

1.咬春迎福

吃春捲、蘿蔔等春菜，象徵「咬住好運」並迎接春氣。

2.早起踏春

忌懶散，應早起並適度運動，啟動一整年的活力與精氣神。

3.立願定錨

寫下新年的目標與計畫，如同播下種子，為今年確立方向。

4.打牛祈豐

進行「打春牛」儀式（或象徵性活動），祈求風調雨順、五穀豐收。



