把握第二天精彩活動！「超橘派對」首日千人到場 展覽、演唱、闖關抽獎等你來

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】人生走過青春，邁入更懂得選擇與享受的階段，屬於熟齡世代的舞台才正要發光！由聯合線上主辦、全台首創為45歲以上族群打造的「Super Orange超橘派對」，1月3、4日在松山文創園區5號倉庫盛大登場，以「穿越時光」為策展主軸，串聯展覽、講座、表演及互動體驗，邀請橘世代走進回憶，也走向人生下半場的無限可能。

「Super Orange超橘派對」串聯展覽、講座、表演及互動體驗，邀請橘世代探索人生下半場的無限可能。（圖／主辦單位提供）

聯合線上總經理官振萱致詞指出，橘世代象徵人生如秋天般燦爛豐收的階段，不只累積了經驗，也更清楚自己想要什麼，希望透過「超橘派對」陪伴熟齡族從食、衣、住、行、育、樂，找到精彩又自在的生活方式，成為質感有趣的大人。

廣告 廣告

活動一開場便熱鬧非凡，「啦啦啦啦～盡情搖擺」舞蹈老師小星星帶全場起舞，熟悉的〈青蘋果樂園〉旋律響起，現場瞬間變成大型青春派對，笑聲與掌聲交織，活力毫不輸給年輕世代！

展場以「穿越時光」為主題，不同顏色的透色看板層層堆疊，呈現1990年至2025年的娛樂新聞精華，在步行之間，重溫那些陪伴成長的重要時刻。

在「穿越時光」主題展覽周邊，設有不同品牌的攤位，值得細細走訪。（圖／主辦單位提供）

人生下半場如何精彩？跟專家一起安心準備

人生進入下半場，如何安放財務、規劃未來，絕對是共同面對的課題。活動首日邀請財富傳承、退休理財、健康運動等領域專家，不藏私分享他們的獨門觀點。

在首場講座，遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規劃專家艾倫老師，帶大家重新認識財務規劃的重要。兩位專家強調，理財得先打好基礎，也要留意近年詐騙猖狂，務必提高警覺；及早完成具法律效力的遺囑，彈性修正，未來才能不留遺憾。

劉韋德律師與艾倫老師從法律、理財雙視角切入，帶領大家理解人生下半場的「財富配置 × 傳承管理」心法。（圖／主辦單位提供）

金曲歌王壓軸表演 豐富獎項等你帶回家

活動第二天，備受矚目的「音圓．超橘卡拉OK大賽」決賽登場，20位素人歌手將用歌聲，讓觀眾看見熟齡世代毫不退讓的舞台魅力。金曲歌王許富凱壓軸演出，深情詮釋台語經典歌曲，絕對能喚起五六年級生的滿場共鳴！

現場還有「超橘歡樂GO．闖關集點抽好禮」活動，邀請民眾加入udn LINE好友、完成任務集點，45歲以上可加碼抽獎機會，獎項包括Motorola razr 60 ULTRA、歌林洗衣機、歌林雙門變頻電冰箱、歌林50型4K聯網顯示器、奇異淨水極煦淨熱合一奈濾淨水器、席夢思床墊等，把握機會將好禮帶回家。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理