把握聖誕前最後好天氣！鄭明典：明回暖衝 26 度 平安夜起全台轉濕冷直至元旦

聖誕變天！平安夜起強冷空氣南下，聖誕及週五挑戰冷氣團等級

Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典今（22）日在《天氣多一點》節目中提醒，本週天氣將出現顯著轉折。雖然今日受東北季風影響，北部與東北部雲量偏多且有局部飄雨，但明（23日，週二）受高壓影響，將迎來本週唯一的天氣空檔。屆時全台氣溫回升，環境溫暖舒適，高溫可達 25 至 26 度，是本週最適合洗曬衣物與戶外活動的好天氣。

平安夜下半天變天 中部以北轉陰雨

好天氣僅維持一天，週三（24日）平安夜當天，天氣將隨時間推移而轉差。鄭明典指出，平安夜上半天天氣尚可，但下半天起新一波東北季風將明顯增強。根據鄉鎮預報總覽圖顯示，平安夜當晚中部以北的大範圍地區都有降雨訊號，呈現「陰有雨」的天氣型態。他提醒計畫外出慶祝的朋友，務必攜帶雨具，以免著涼感冒。

冷空氣接力補充 低溫趨勢持續至跨年

這波冷空氣強度比近期這波更強，且影響時間較長。週四（25日）聖誕節當天低溫將下探 16 至 17 度。最冷的時間點預計出現在聖誕夜至週五（26日）清晨，強度極為接近「大陸冷氣團」等級，屬於非常有感的降溫。由於系統後方仍有冷空氣持續遞補，這種偏低溫的狀態預計會一路持續到跨年之後。

3000公尺高山拚瑞雪 登山客需防結冰

受惠於水氣與低溫配合，本週三至週五（25-27日），合歡山、奇萊主峰、畢祿山等 3000 公尺以上高山有降雪機率，民眾有機會迎來充滿節慶氣氛的「白色聖誕」。鄭明典建議民眾可至氣象署官網的「生活氣象」登山項目查詢，若看到「雪花符號」即代表有降雪可能。但他同時提醒，降雪並非全面性，且高山路面在夜間極易結冰，開車或登山務必格外小心。