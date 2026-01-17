把握舒適天氣！「強烈冷氣團」下週來襲 急凍剩8度又多雨

今（18）日的天氣同樣白天舒適、早晚較涼，北東有零星降雨，週一（19日）因東北季風增強，水氣又會再增加，週二（20日）還有新一波強冷空氣抵達、氣溫由北而南溜滑梯，本島平地最低氣溫可能下探至8度左右，而且是濕冷多雨的天氣型態。

中央氣象署說明，今（18）天台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，而早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度，早出晚歸請多添加衣物。



另要留意東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

而接下來的天氣重點，週一（19日）先是東北風增強，水氣增加，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率增高，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東地區及恆春半島也有零星降雨。

週二（20日）起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫漸下降。氣象論壇「洩天機教室」進一步說明，最新模式模擬顯示，週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪亦「可遇不可求」。



空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

