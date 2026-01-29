把握舒適天氣！週六冷空氣報到 北台轉濕冷下探13度

今（30）天各地天氣舒適，預測白天高溫在北部及東半部約21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚低溫中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。下一波冷空氣預計週六（31日）抵達，各地氣溫下降，北台灣更是晚愈濕冷，氣象專家林得恩指出，強度有機會達到大陸冷氣團等級；氣象預報顯示，最冷下探13度。

中央氣象署指出，今（30）天受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨。另外，風力也偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請多加留意。

1/30全台天氣預報。圖／中央氣象署

針對下一波冷空氣，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」說明，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，預計會在週六晚間（1/31）抵達北台灣附近，並進一步影響到台灣的天氣。最冷時間會落在2/1至2/3清晨，這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

氣象論壇「洩天機教室」則說明，最新模式模擬顯示，明日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。下週日至週二（1至3日）冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

