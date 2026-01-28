把握這3天要回暖了！週末再迎一波濕冷型態 恐達大陸冷氣團等級

28日白天起，華南雲雨帶逐漸遠離、氣溫逐日回升，待31日傍晚起下一波鋒面南下，將於2月1日至3日清晨為最冷時段。攝影劉耀勻

截至28日清晨5點，本島縣市平地最低氣溫為新竹湖口鄉12.0度，台北測站則降至15.3度，各地區平地最低氣溫約在12至14度，而受到「東北季風」影響，北台偏冷、中南部東雲時晴；氣象專家指出，接續幾日將逐漸回暖，不過31日晚間又一波鋒面南下，預估最冷時間點為2月1日至3日清晨。

今日夜溫差大 中部3千公尺以上有飄雪機率！

氣象專家吳德榮指出，受到「東北季風」影響，28日北台灣偏冷，中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷，晚間至29日清晨預估本島平地最低氣溫可降至12度左右，各地區氣溫包括北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度，中部3000公尺以上高山有飄雪機率。

28日起逐漸回暖 這天又迎一波鋒面南下

而28日白天後，華南雲雨帶漸漸遠離，環境水氣逐漸減少、冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升，29日至31日北部將轉為微涼天氣、中南部舒適，整體西半部地區零星短暫雨後多雲，花東地區迎風面仍為零星短暫陣雨，預估北部、東半部白天高溫來到20至23度，中南部高溫24至26度。

廣告 廣告

不過31日後，短暫回暖、降雨趨緩的好天氣又要喊停，氣象專家吳聖宇指出，31日白天期間台灣在下一波鋒前環境，北部及東部大致為多雲或陰的天氣，中南部則是多雲或可見陽光；待傍晚至入夜鋒面南下，並於1日清晨間經過台灣，屆時中部以北、東半部將轉為有短暫陣雨，清晨中北部、東北部空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市空曠地區可能降到15度或以下。

29日及30日短暫回暖、降雨趨緩，31日再迎一波鋒面。圖／翻攝自林老師氣象站

最冷時段曝！強度可達大陸冷氣團等級

吳聖宇表示，下波最冷時間將落在2月1日至3日清晨，東北季風較為明顯，預估北部、東北部高溫將下降至17至19度、花東地區高溫19至22度，中部地區高溫20至23度，南部高溫23至25度，4日冷空氣才會再次減弱，提醒這波冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面會以濕冷的型態為主，雖然冷空氣較前幾波強度低，但冷、暖交替變化及日夜溫差大，仍應注意衣著調整。



回到原文

更多鏡報報導

繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

被忽略的市場！研究生2年教7百人「騎單車」賺逾120萬 課程細節曝

《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據