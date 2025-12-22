把握週二回暖！週三東北季風再起 低溫下探13度

週二各地短暫回溫轉晴，週三東北季風增強影響。（本刊資料照）

把握明天好天氣！中央氣象署指出，明日短暫回溫，週三東北季風或大陸冷氣團增強，最冷時間落在週四至週五清晨，局部地區低溫下探11度，全台高山有望降雪。

民間氣象公司「天氣風險」今（22日）指出，明（23日）為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉氣溫也明顯回升，各地高溫約24至28度，大台北地區及南部感覺會有點熱，其餘地區感受偏暖，夜間至清晨受輻射冷卻影響，西部地區日夜溫差明顯，局部有12度左右低溫，各地夜間至清晨低溫預估普遍在13至15度，整體上感受有冷意，請早出晚歸者要多保暖。

中央氣象署說明一週天氣狀況。（中央氣象署提供）

週三（24日）底層東北季風再度增強，中層有上有雲系通過，整體雲量及水氣增多，屆時中北部及東部將轉陰陣雨天氣，中部以南多雲天氣局部偶有陽光露臉，晚間中南部近山區局部會有零星短暫雨發生。氣溫方面則為，白天起北部、東部會逐漸降溫，高溫約22至23度；中南部高溫約24至28度。夜間至清晨低溫持續明顯，中北部、東部受東北季風影響，低溫約14至16度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13至15度。

週四（25日）耶誕節底層東北季風強度在增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多。各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部地區降雨會較偏向於山區，其餘地區耶有短暫陣雨機會，仍有北部及東部降雨明顯。因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12至15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍須觀察。另外因水氣偏多冷空氣較強，台灣2,000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3,000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

週五至週末（26至28日）持續受東北季風影響，中層雲系於週五（26日）通過遠離，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估週五晚間至週六（27日）清晨仍有一波明顯低溫，低溫約13~16度。週末兩天水氣漸減少，降雨較集中於迎風面東北部及東部，新竹以北、東部維持多雲到陰天氣，苗栗以南維持晴到多雲天氣。氣溫方面:中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23至26度，不過西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化，以免著涼感冒。

中央預報員黃恩鴻指出，下一波冷空氣從週三影響到週末。週三東北季風稍增強，週四及週五東北季風增強，目前預估冷空氣強度會接近大陸冷氣團；週末兩天也持續受東北季風影響。其中週四至週五最冷，中部以北、宜蘭早晚可降至13至15度，近山區及空曠地區局部可能再低1至2度，南部及花東15至17度。週三晚間至週四3,500公尺以上、週五及週六3,000公尺以上高山有零星降雪機會。

