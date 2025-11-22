把握週日好天氣「高溫飆30度」！週一入夜東北季風增強 北部轉濕冷

即時中心／梁博超報導

東北季風今（23）日減弱，中央氣象署指出，清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度；白天溫度回升，相較於昨日更加溫暖。水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。不過週一（24日）傍晚起東北季風增強，天氣又將轉涼。

氣象署說明，今日東北季風減弱，但清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些；白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於昨日更加溫暖。

水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。

風浪方面，桃園至嘉義、臺東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意。

不過，週一（24日）傍晚起東北季風增強，北部天氣漸轉涼、迎風面轉局部短暫雨；週二至週五（25日至28日）將持續受到影響，全台低溫下探14度；要到週六（29日）東北季風減弱後，各地氣溫才將逐漸回升。

