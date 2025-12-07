把握週日陽光！冷氣團明襲轉濕涼 專家示警：「這天」恐探10度

[Newtalk新聞] 把握週日難得好天氣！各地白天溫暖舒適，僅東半部零星雨。不過好天氣稍縱即逝，據專業氣象粉專「天氣風險」指出，明起東北季風增強轉濕涼，這波只是前菜，真正重頭戲在下週末，恐迎入冬首波「大陸冷氣團」，低溫下探10度，民眾務必留意劇烈溫差變化。





隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，天氣風險說明，今(7)日雖迎風面東半部、恆春半島雲量較多且有零星降雨，但對外出影響不大，西半部普遍晴到多雲，相當適合戶外活動。各地白天溫暖，北部、東半部高溫24-26度，中南部高溫26-28度。不過需特別留意的是，今晚到明(8)日清晨中北部、東北部空曠地區受輻射冷卻影響，部分地區有機會降到13-15度，今晨新竹關西更出現10.7度低溫，日夜溫差極大。

天氣風險表示，週一(8)日新一波東北季風增強南下，加上中高層短波槽掠過，北部、東半部轉陰有短暫陣雨，北部山區及宜蘭一帶恐有局部較大雨勢。此波冷空氣強度有限，主要影響北台灣白天高溫降至21-23度，中南部仍維持26-28度。週二(9)日晚間季風減弱，降雨減少；週三(10)日風向轉為高壓迴流偏東風，北部、東半部白天高溫回升至25-28度，中南部可達27-29度，明顯回暖。





到了週四、週五(11-12日)雖有微弱鋒面掠過及東北季風南下，但氣溫變化不大，主要仍需注意中北部、東北部空曠地區夜間因輻射冷卻造成的15度上下低溫。天氣風險指出，真正明顯的變天將落在週六(13)日下半天，隨著鋒面通過及強東北季風夾帶冷空氣南下，北東轉雨，晚間氣溫顯著轉涼。





天氣風險進一步強調，週日(14)日冷空氣最強，北台灣白天高溫恐剩16-18度，中花地區降至20度以下。預估週日晚間到週一(15)日清晨是這波冷空氣最冷時刻，中北部、東北部空曠地區可能降至10-12度，台北市低溫有機會跌破14.4度，若達標將成為入冬首波大陸冷氣團。這波影響將持續至週一白天，週二(16)日才會明顯回暖。

