把握週日陽光 週一晚北台灣轉濕冷

今（23日）預計是近期天氣最好且氣溫最高的一天，各地陽光露臉，適合民眾規劃戶外活動，然而，這波溫暖好天氣相當短暫，預計明（24日）晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，導致北台灣天氣將會出現「溜滑梯」式下滑，重新回到濕涼的型態。

週日溫暖 中南部高溫上看30度

氣象署表示，23日因東北季風減弱，各地白天溫度將會明顯回升。北部及宜花地區的高溫約介於25到27度之間。而中南部及臺東地區則更為溫暖，高溫可來到28到30度。

廣告 廣告

在水氣方面，週日水氣明顯減少，各地多為多雲到晴的天氣。僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。離島地區的天氣也較佳，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲。

週一傍晚東北季風南下

24日傍晚起東北季風即將增強，迎風面的北部、東半部雲量將再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣。氣溫也會隨之出現「溜滑梯」式下滑。

從下週二（25日）至下週五（28日）期間，臺灣將持續受到東北季風的影響，這段時間，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖的低溫預測範圍為14至20度。

其中，北台灣低溫恐下探16至18度，沿海空曠地區的氣溫可能感受更低；高溫方面，北部及宜花地區預計落在21至24度。

中南部地區雖然水氣較少，多為多雲到晴，但早晚氣溫也會明顯轉涼，高溫仍可維持在26至28度。