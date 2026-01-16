把握週末和煦好天氣！下週大變臉「急凍濕冷」平地低溫探8度 3000公尺高山追雪有望

今日全台大多好天氣，僅東半部與大台北東側有零星短暫雨。（本刊資料照）

今（17日）全台天氣相對穩定，西半部多雲時晴，東半部與大台北東側則有零星短暫雨。不過好天氣不會持續太久，氣象專家指出，下週一晚間起北台灣將開始轉雨，下週二強冷空氣南下，北台氣溫驟降、濕冷感明顯，3,000公尺以上高山甚至有機會降雪。

至於今日氣溫方面，全台各地最低溫普遍在16至19度，北部、東半部白天高溫約22至24度，中南部高溫則來到24至27度。

下週二強冷空氣來襲 北台愈晚愈濕冷

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」發文表示，下週二（20日）強冷空氣抵達台灣，北台灣氣溫將快速下滑，且隨著夜間水氣增加，濕冷感受將更加明顯。北部、東半部地區有局部短暫降雨。

強冷空氣下週報到，北台灣濕冷感加劇，3000公尺以上高山有機會迎來降雪。（翻攝自洩天機教室）

強冷氣團盤據3天 中南部早晚偏冷

吳德榮指出，下週三至週五（21日至23日）強冷空氣持續影響，全台感受偏冷，其中北台灣濕冷最為明顯，中南部則是早晚氣溫偏低。降雨範圍以北部與東半部為主，其餘地區天氣相對穩定。

不到寒流等級 但「濕冷感」更有感

這波冷空氣強度尚未達「寒流」，以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率最高，預估本島平地最低氣溫可降至約8度左右。雖然低溫不如前一波，但由於濕度高、體感溫度偏低，仍須特別注意保暖。

高山追雪有機會 2000公尺在臨界值

下週三、四（21、22日）期間，3,000公尺以上高山，如合歡山、雪山等地，出現降雪機率；2,000公尺左右的太平山則處於臨界條件，是否能見雪仍有變數，但冰霰、霧淞等固態降水現象仍可期待。

24日至26日回暖放晴 日夜溫差拉大

預估24日至26日天氣逐漸好轉，西半部轉為晴朗，東半部偶有零星降雨。冷空氣減弱後，白天氣溫回升，但夜間受「輻射冷卻」影響，清晨仍偏冷，日夜溫差明顯。

輕颱「洛鞍」會侵台嗎？

此外，最新氣象署颱風路徑潛勢預測顯示，輕颱「洛鞍」將在菲律賓東方海面迴轉，呈現打轉並逐漸消散趨勢，對台灣無直接影響，也持續維持「1月無颱風侵台」的紀錄。

