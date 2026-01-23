把握週末回暖！下週這天又轉濕冷 雨「下最大」地區曝光

生活中心／許智超報導

週末白天氣溫雖回升，但仍要注意日夜溫差大。（示意圖／資料照）

今（23）日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。對此，天氣風險分析師黃國致提醒，雖然週末白天氣溫回升，但仍要注意日夜溫差，尤其是夜晚清晨時分，輻射冷卻造成的低溫及局部能見度不良情形。另外，下週二至週三受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機會較高，下週四各地回暖天氣轉好。

黃國致說明，今下午起乾空氣移入，環境水氣減少，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫雨；冷平流減弱，各地白天溫度回升，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫18至22度，南部高溫20至22度。

廣告 廣告

夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫12至15度，空曠地區仍可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12至13度。黃國致表示，各地雲量減少天氣轉好，預期輻射冷卻作用會較為明顯，早出晚歸注意保暖。

黃國致指出，週末台灣整體空氣偏乾，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣，白天各地氣溫再回升，週六苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至23度，中部及台東高溫20至24度，南部地區高溫可來到22至24度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫12至16度，南部及花東低溫16至17度。

週日各地溫度會再上升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫21至25度，南部地區高溫23至26度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫13至16度，南部及花東低溫17至18度。黃國致說，週末日夜溫差大，夜晚清晨時分留意輻射冷卻造成的低溫及局部能見度不良情形。

黃國致表示，下週一預計有鋒面系統逐漸通過台灣北部海域，對本島無直接影響，白天期間各地天氣大致穩定，晚間隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。

氣溫方面，白天各地仍溫暖，北部及東北部地區高溫20至24度，中部及花東高溫22至25度，南部地區高溫23至25度；夜晚清晨北部及東北部地區低溫14至16度，中部地區低溫15至17度，南部及花東低溫16至18度，日夜溫差仍大，夜晚清晨氣溫較低能見度較差多留意。

黃國致說明，下週二至週三受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴，北台灣溫度下降明顯，日間高溫可降至16至17度，中、南部受影響較小；下週四東北季風稍減弱，各地回暖天氣轉好。

更多三立新聞網報導

霍諾德明挑戰台北101！無繩攀登全球關注 「3地方」直播一次看

才喊「賣肉還債」！舔共女星遭傳破產 怒PO豪宅照反擊：有車有司機

冷氣團今減弱！專家示警「輻射冷卻」接力發威 中南部日夜溫差10度

iPhone「捷徑」怎用？內行曝超神用法 果粉驚：我不配擁有

