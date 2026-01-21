把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼

氣象粉專分析，「下週迎風面降雨增多天氣轉涼」。 （本刊資料照）

氣象署表示，今、明（21、22）2天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末將會逐漸回溫，不過下週二晨間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

天氣風險分析師黃國致透過臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日至週五上午台灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。

黃國致提到，850hpa的0度等溫線在北部近海，700hpa的0度線則南壓至恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

把握好天氣！ 週五起逐漸回暖

氣溫方面，黃國致說，今日苗栗以北到宜蘭白天高溫12至14度，中部及花東地區高溫16至20度，南部高溫19至21度，夜晚到週四清晨中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區低溫10至12度或以下。

黃國致說，週四苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至20度；夜晚到週五上午中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

黃國致表示，週五下午起乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨。週末至下週一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣，白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫22至25度，南部高溫24至26度。

下週二起迎風面轉濕冷

黃國致說，24至26日夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，中南部空曠地區日夜溫差較大，同時易有局部輕霧或低雲影響能見度，早出晚歸請注意行車安全。

黃國致提到，下週二日間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

