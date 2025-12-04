把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度

生活中心／游舒婷報導

這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末（6、7日）兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。

東北季風週末減弱，各地氣溫回升。（圖／資料照）

根據「天氣風險WeatherRisk」粉專指出，明週五（12月5日）預計有另一分裂的高壓中心會移動到山東沿海，底層受到東北季風影響，各地天氣型態與今（4）日大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨，氣溫方面雖回升1至2度，但整體仍偏涼到冷，要注意西半部地區日夜會有10度左右的溫差。

週末氣溫回升 中南部高溫28度

而週末期間，因為高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，天氣進一步好轉，氣溫也逐步回升，北部高溫約23至26度，中南部高溫約25至28度，各地日夜溫差仍明顯。

粉專提醒，下週一（8日）開始將會有另一波東北季風南下，水氣增多後，北、東部將再次轉陰雨天氣，氣溫也將下降，週二高壓中心出海後，將轉為偏東風環境，一路到週五各地多為晴到多雲，白天氣溫偏暖、由北至南高溫約25度到30度，但西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。

粉專指出，東北季風將在13日再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲，各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15至17度，空曠處及近山區有10至13度機會。

