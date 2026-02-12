把握週末大掃除！下週一除夕變天 專家：初一、二低溫恐探12度

[Newtalk新聞] 今年過年天氣將呈現「先濕冷、後回暖」的三階段變化。天氣風險表示，今起至週末天氣穩定溫暖，適合大掃除，但下週一除夕當天鋒面通過，北部與東半部將轉為陰雨天，隨後東北季風增強，初一、初二清晨低溫恐下探12度，直到初三白天起風向轉變，天氣才會恢復穩定溫暖，民眾規劃返鄉或出遊行程務必留意最新的天氣資訊。





天氣風險說明，春節前最後週末(2/14-2/15日)隨著高壓東移，冷空氣減弱轉偏東風，西半部晴朗穩定，「很適合做年前大掃除」。期間氣溫回升，南部高溫飆至30度，春意濃厚。但需留意西半部及外島易起濃霧，尤其「明(13)晚至週六(14)晨」最明顯，返鄉務必注意安全。另日夜溫差大，中北部夜間探13度，早出晚歸宜添衣。

廣告 廣告





天氣風險指出，好天氣將持續到下週一除夕(16日)白天，屆時天氣將出現第一波轉折。北部、東半部會轉為陰天並伴隨短暫陣雨，雖然雨勢不大，但降雨機率提高，出門建議攜帶雨具。中南部影響較小，大致維持多雲。氣溫方面，北台灣感受最明顯，除夕白天高溫會滑落至20到23度，入夜後到隔天清晨，中北部空曠地區低溫將降至12到14度，「又會較有涼意的感覺出現」。





初一、初二(2/17-2/18日)受東北季風影響，是春節最涼時段。天氣風險分析，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。初一北台灣整天偏涼，高溫僅18至21度；中南部溫差大。最須留意清晨低溫，中北部都會區約14至16度，空曠地區恐探12度，民眾走春務必保暖。





到了大年初三(19日)至初五(21日)，天氣將迎來第二波轉折，轉為穩定回暖。天氣風險表示，這段期間風向轉變，帶來溫暖的空氣，也就是所謂的「高壓迴流」。屆時西半部恢復多雲到晴，東半部雲量稍多偶有陣雨。各地白天氣溫明顯回升，中南部甚至會感覺有些炎熱，但夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫仍低，日夜溫差依然很大。





最後，天氣風險提到，收假前夕的初六(22日)天氣恐再有變化。下週日白天雖然天氣尚可，但晚間起又有鋒面系統接近，隨後東北季風再次增強，北部、東半部天氣將轉差，降雨機會提高，氣溫也會下降。不過由於距離現在時間尚早，鋒面抵達的確切時間點還有調整空間，建議民眾持續關注最新氣象預報。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今起放晴到周末！除夕會變天？吳聖宇分析過年連假天氣變化

美創業家示警AI衝擊恐超越疫情 5000萬瀏覽引論戰