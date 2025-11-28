把握週末好天氣 下週二冷空氣南下、雨區擴大

東北季風今（29）日減弱，白天起各地氣溫顯著回升，西半部預估最高溫可達28度，但夜晚、清晨各地仍偏涼。到了下週二（12月2日）東北季風再增強，屆時北部、東北部氣溫逐漸下滑，明顯轉涼有雨。



中央氣象署指出，今天東北季風暫時減弱，各地白天氣溫上升，西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，僅恆春半島可能出現零星短暫雨。不過清晨與夜間仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，南部及花東約18至20度。



離島方面，澎湖多雲時晴，氣溫20至23度；金門14至22度、馬祖14至19度，皆為晴到多雲的穩定天氣。

週日水氣增、北部山區先降雨

週日（30日）起水氣增加，中部以北山區及東北部有零星短暫雨，其餘地區則為多雲；週一（12月1日）基隆北海岸、東半部與恆春半島將出現局部短暫雨，中部以北山區也持續有零星雨勢，其他地區雲量偏多。

下週二東北季風增強 北東轉涼又轉雨

東北季風下週二再增強，北部與東北部天氣變得更涼，桃園以北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨；中部以北山區也不排除降雨機會。其他地區則為多雲到晴，但早晚涼意明顯。