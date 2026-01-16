把握週末好天氣 下週連凍3天、高山有望降雪「最冷時間點」曝光
西半部今（17）日維持多雲到晴，僅迎風面有局部降雨。但氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週二（20日）起冷空氣南下，屆時全台將轉為濕冷，最冷時間點落在下週三（21日）至週五（23日），部分地區低溫更有機會跌破10度。
中央氣象署表示，今日迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，清晨西半部也有零星雨勢，新竹以南白天後轉為多雲到晴，整體天氣尚稱穩定。
氣溫方面，各地清晨低溫約16至19度，白天北部與東半部高溫約22至24度，中南部可達24至27度。離島澎湖多雲時晴，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，13至17度。
下週一東北季風增強 降雨範圍擴大
氣象粉專指出，下週一（19日）隨著東北季風開始增強，迎風面的降雨範圍將擴展至大台北西側、桃園甚至新竹一帶，中南部山區亦有局部短暫陣雨機率。雖然此時氣溫尚未顯著下滑，北部及東北部高溫仍維持在21至23度，但天氣將逐漸轉趨不穩定。
下週三至週五最凍
冷氣團或強冷氣團下週二起南下，水氣進一步增加，北部與東半部轉為陰天有雨，東北部有局部較大累積雨量的可能，中南部雲量增多，山區有短暫陣雨。
這波冷空氣影響最強時段，預計下週三至週五。受水氣偏多影響，各地呈現濕冷狀態，北部、東半部持續有雨，高山地區有較高的降雪機率。氣象粉專預估，屆時中北部及東北部空曠地區，低溫可能降至10度以下，民眾應提前做好禦寒準備。
下週末轉乾冷 天氣逐漸回穩
這波濕冷天氣預計要持續到下週末。隨著乾空氣移入，天氣型態將由濕冷轉為乾冷，屆時降雨趨緩、天氣好轉。雖然白天氣溫會有較明顯的回升，但受輻射冷卻影響，夜晚與清晨氣溫依然偏低，日夜溫差將再度拉大。
