把握週末好天氣！下週一再變天 這天恐迎「入冬最強冷氣團」低溫探10度

今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象署提醒，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今日東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下週一（8日）「東北季風」增強再變天，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今（6日）晨截至5：02本島各縣市平地的最低氣溫仍在12度左右。其前3依序為：新竹（關西鎮）11.9度，嘉義（竹崎鄉）11.9度，台南（後壁區）12.5度。各地區平地的最低氣溫約在12至15度：北部(新北石碇區)14.6度、中部(嘉義竹崎鄉)11.9度、南部(台南後壁區)12.5度、東部(花蓮壽豐鄉)13.6度。

下週末起（13至15日）南下的入冬最強冷空氣，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻（台北觀測站≦14度）。（示意圖／資料照）

吳德榮指出，今（6）日白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼，各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部14至26度。最新模式模擬顯示，明（7）日各地好轉為晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。下週二（9日）季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。下週三至五（10至12日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

至於下週末起（13至15日）南下的入冬最強冷空氣，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察，下定論還太早。

