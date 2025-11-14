把握週末好天氣！下週一冷空氣報到 最冷僅14度
東北季風稍稍減弱，水氣減少，週末有望迎來穩定好天氣。不過，中央氣象署表示，下週一（17日）將有冷空氣南下，東北季風再增強，加上水氣增多，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，低溫時間隨之曝光，最低溫恐會下探至14度。
根據中央氣象署於下午17時發布的天氣預報，週末東北季風稍加減弱，北部、東北部氣溫回升，明（15）日各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。到了16日，桃園以北、東北部可能會有不定時局部降雨，提醒民眾記得帶傘，以備不時之需。從下週一開始，都會受冷空氣南下影響，並一路影響至下週三（19日），預估下週三清晨會是最冷的時候。其中，中部以北、宜蘭、花蓮地區低溫僅14至15度，南部地區低溫為15至16度；到了白天，北部高溫為18至19度，中南部及花東為20至23度。
由於東北季風增強，從下週開始，天氣開始轉涼，全台降溫有感。中央氣象署表示，從下週一、二（18日）開始，由於水氣增多，除了基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，桃園以北地區有短暫雨外，雨區逐漸擴大，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。
到了下週三，水氣會減少，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區天氣較穩定。這波低溫會持續至下週四（20日），溫度才會回升，但清晨各地天氣仍涼，提醒民眾仍需多加準備保暖衣物。以及到了下週四、五（21日），基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
