把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力

近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。

輻射冷卻影響 中南部溫差恐逾10度

氣象專家林得恩稍早在臉書粉專《林老師氣象站》發文提醒：「中南部日夜溫差，攝氏10度！」，並進一步指出，今（23）日清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北、基隆及花蓮以北天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。低溫方面，苗栗以北、基隆及花蓮以北約11至13度，中南部及臺東、澎湖約13至15度，金門、馬祖僅6至8度，沿海、空曠及近山區溫度可能再更低。

而白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍冷，中南部日夜溫差明顯。隨著風向轉為偏東至東南風，水氣減少，降雨轉為零星局部，僅東半部有短暫陣雨機會。下一波冷空氣預估於1月27日（下週二）前後南下，強度為東北季風增強等級。

氣象專家估：下週連兩波東北季風南下

針對未來一週天氣變化狀況，氣象專家吳德榮就在「洩天機教室」專欄發文指出，今（23）日強冷空氣雖略減弱，但中南部「輻射冷卻」加成，台南測得此波本島平地的最低氣溫7.4度，而各地區平地的最低氣溫約在7至10度。

據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，23日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱，到了週末（24、25日）西半部晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷；下週一（26日）各地天氣持續晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大。

但天氣短暫回暖後，下週二（27日）一波東北季風將南下，北部、東部雲量增多，晚間轉雨，氣溫逐漸下降；下週三（28日）北部轉為多雲，中南部晴時多雲，東半部仍有零星短暫雨。下週四至週六（29日至31日）西半部多為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。而到了下週六（31日）晚間起至2月1日，又有另一波同等級的東北季風影響台灣，屆時天氣再轉變。

