把握週末好天氣 「這天」冷空氣報到！兩地區轉陰雨、低溫下探10度

今、明2天（12月6日、7日）台灣受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉。天氣風險公司廖于霆表示，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。不過後天週一（12月8日）清晨，下波東北季風南下，北部、東北部將轉為陰陣雨天氣；下波明顯天氣變化要到下週六（12月13日）以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部東北部低溫下探10至11度。

中央氣象署指出，今天東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度，日夜溫差大。天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。

廖于霆在臉書粉絲頁「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，建議大家好好把握週末氣溫回升的這2天，因為到了下週一清晨，下波東北季風南下，北部、東北部將轉為陰陣雨天氣，不過這波東北季風帶來的冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度，中南部與東南部高溫仍有26至28度。

廖于霆指出，下週三（12月10日）到下週五（12月12日）冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，各地都是晴時多雲的好天氣，氣溫也都將迎來較明顯的回升。北部、東北部高溫回升到25至27度，中南部及東南部高溫來到26至29度，也是一段值得把握的好天氣時段。

但是，下週六之後可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部東北部低溫下探10至11度。氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會也撰文提醒，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下，但因為時間尚早，各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察。



